Volkswagen показал первые эскизы обновленного дома на колесах California

Обновление затронуло практически все аспекты автомобиля: Сalifornia 6.1 получила более современный и функциональный интерьер с множеством блоков управления и различными системами помощи. Обновилась приборная панель, а кроме того, впервые в качестве опции стала доступна цифровая версия, благодаря которой водителю и переднему пассажиру открывается доступ к новым информационно-развлекательным онлайн системам.
В оснащении, как и у обновленного Multivan 6.1, есть электромеханический усилитель руля и множество помощников водителя. Среди них: ассистент движения по полосе Lane Assist, система защиты от боковых ударов Side Protection и ассистент движения с прицепом Trailer Assist. Кроме того, в оснащение добавили ассистента компенсации бокового ветра Cross Wind Assist, благодаря чему возросла безопасность в путешествиях.
Новый California T6.1 оснастят двухлитровым дизелем мощностью 199 лошадиных сил. В отличие от Multivan, в конфигураторе которого ожидается несколько вариантов двигателей отдачей от 90 до 199 лошадиных сил, для «Калифорнии» силовая установка будет универсальной для всех комплектаций. Пока неизвестно, когда именно новинка появится на российском рынке, но скорее всего, продажу стартуют ближе к середине следующего года.