Volkswagen показал первые эскизы обновленного дома на колесах California

Новый California T6.1 оснастят двухлитровым дизелем мощностью 199 лошадиных сил. В отличие от Multivan, в конфигураторе которого ожидается несколько вариантов двигателей отдачей от 90 до 199 лошадиных сил, для «Калифорнии» силовая установка будет универсальной для всех комплектаций. Пока неизвестно, когда именно новинка появится на российском рынке, но скорее всего, продажу стартуют ближе к середине следующего года.