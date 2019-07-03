Renault представила новое поколение Captur

Новое поколение кроссовера построено на платформе CMF-B, благодаря чему он стал длиннее на 107 миллиметров, в ширину прибилось 19 миллиметров, а в высоту — еще 7 миллиметров. По словам инженеров «Рено», новая «тележка» позволила увеличить пространство в салоне и сделать его более комфортным для водителя и пассажиров.

В экстерьере модели по-прежнему заметно родство с прошлым поколением, но дизайн заметно «посвежел» — кузов стал более рельефным, а в оформлении оптики появились фирменные С-образные элементы. Кроме того, новое поколение «Каптюра» получило светодиодные фары.