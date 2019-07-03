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12:09

Renault представила новое поколение Captur

Новинка получила «посвежевший» дизайн и гибридный мотор

Компания Renault официально представила новое поколение самого популярного кроссовера в Европе Captur. «Паркетник» получил новую платформу, С-образные элементы в фарах и фонарях, как у остальных автомобилей марки, более качественную отделку салона и гибридную силовую установку.
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Новое поколение кроссовера построено на платформе CMF-B, благодаря чему он стал длиннее на 107 миллиметров, в ширину прибилось 19 миллиметров, а в высоту — еще 7 миллиметров. По словам инженеров «Рено», новая «тележка» позволила увеличить пространство в салоне и сделать его более комфортным для водителя и пассажиров.

В экстерьере модели по-прежнему заметно родство с прошлым поколением, но дизайн заметно «посвежел» — кузов стал более рельефным, а в оформлении оптики появились фирменные С-образные элементы. Кроме того, новое поколение «Каптюра» получило светодиодные фары.

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Интерьер также изменился — теперь в нем считываются черты от хэтчей Clio и Zoe, а сами материалы отделки, по словам создателей, стали на порядок качественнее, по сравнению с прошлым поколением. Вместо аналоговой приборной панели теперь можно заказать цифровой вариант, а благодаря изменению рычага АКПП на центральном тоннеле удалось разместить беспроводную зарядку для смартфонов.

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На старте для автомобиля будут доступны только классические двигатели. В моторной гамме три бензиновых турбомотора: один литровый мощностью 100 лошадиных сил и два 1,3-литровых отдачей 129 и 155 «лошадей. Также можно будет заказать один из двух «дизелей» объемом 1,5 литра и отдачей 95 или 114 лошадиных сил. В пару к ним будут предложены пяти- или шестиступенчатые механические коробки передач и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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К первом квартале 2020 года «Каптюр» получит и гибридную силовую установку, разработанную совместными усилиями инженеров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В её основе лежит 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», который дополняют два электромотора. Показатели мощности пока не разглашаются, но по словам инженеров компании, стоит ожидать отдачу примерно в 150 лошадиных сил. Также, по их словам, кроссовер сможет проехать до 60 километров и разогнаться до 135 километров в час только на электричестве.

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