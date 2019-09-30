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16:53

Новый Mercedes-Benz C-Class получит автопилот от S-Class

Премьера седана, по словам инсайдеров, состоится в 2021 году

Новое поколение седана Mercedes-Benz C-Class получит технологии от флагманского S-Class, на базе которого построен роскошный Mercedes-Maybach. В серии модель должна появиться через два года.

Как стало известно изданию Autocar, седан в частности получит автопилот третьего уровня, который не нуждается в помощи человека в условия движения по трассе. Впервые эта система дебютирует на «старшем» S-Class. Также в оснащение войдет функция автономной парковки, управлять которой можно будет через приложение на смартфоне.

Автомобиль переведут на новую архитектуру MRA (Modular Rear Architecture), которая рассчитана на автомобили с гибридными силовыми установками. Кроме того, на этой же «тележке» построят новые модели из семейства GLC, у которых есть модификации с полным приводом 4Matic.

Производитель решил добавить новую модификацию — внедорожный универсал All Terrain, который составит конкуренцию новому «сараю» Audi A4. В последнее время продажи «цешки» падали из-за повышенного спроса на кроссоверы и внедорожники, поэтому руководство решило добавить в семейство вариант для езды по бездорожью.

Основу моторной гаммы составят бензиновые и дизельные «четверки», для которых будет доступна система «мягкого» гибрида EQ Boost, а также подключаемого гибрида EQ Power. Также в линейке появятся «заряженные» версии с трехлитровыми «шестерками» и стартером-генератором. Полноприводные модификации оснастят 560-сильными V8.

На текущий момент самый доступный седан C-Class в России можно купить за 2 380 000 рублей в исполнении Avantgarde Edition с задним приводом и 150-сильной «четверкой». Самая дорогая версия Mercedes-AMG «Особой серии» с задним приводом и 510-сильным V8 обойдется в 6 190 000 рублей.