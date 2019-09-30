Новый Mercedes-Benz C-Class получит автопилот от S-Class

Как стало известно изданию Autocar, седан в частности получит автопилот третьего уровня, который не нуждается в помощи человека в условия движения по трассе. Впервые эта система дебютирует на «старшем» S-Class. Также в оснащение войдет функция автономной парковки, управлять которой можно будет через приложение на смартфоне.

Автомобиль переведут на новую архитектуру MRA (Modular Rear Architecture), которая рассчитана на автомобили с гибридными силовыми установками. Кроме того, на этой же «тележке» построят новые модели из семейства GLC, у которых есть модификации с полным приводом 4Matic.