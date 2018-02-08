Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Ceed

В распоряжении издания Carscoops оказались шпионские фотографии интерьера хэтчбека Kia Ceed нового поколения. Публичный дебют модели состоится на мартовском моторшоу в Женеве.

Судя по снимкам, интерьер модели изменится полностью: появится новый руль, приборная панель с двумя колодцами вместо трех, иная центральная консоль с большим отдельным экраном мультимедийной системы в верхней части, а также другой блок климат-контроля. Также, как ожидается, будут улучшены материалы отделки.

Первое официальное изображение нового Kia Ceed

Первое официальное изображение нового «Сида» производитель опубликовал в начале февраля. Тогда же Kia заявила, что модель теперь будет называться не cee’d, а Ceed. Полностью же внешность машины раскрыли на шпионских снимках еще в декабре прошлого года. Тогда хэтчбек сфотографировали без камуфляжа на улицах Южной Кореи.

Новый Ceed, сфотографированный в Корее

Новый «Сид» будет предлагаться со 120-сильным литровым турбомотором, 1,4-литровой «четверкой» мощностью 140 сил и 110-сильным дизелем 1.6.

Ожидается, что помимо хэтчбека, в линейке Kia Ceed появится вариант с кузовом «шутинг-брейк» и «вседорожная» версия.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?