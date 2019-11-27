Кроссовер Toyota C-HR в России обновился и подорожал

Текущее поколение компактного кроссовера появилось на российском рынке летом 2018 года. Дореформенная версия в исполнении с 1,2-литровым турбомотором могла комплектоваться шестиступенчатой механикой или вариатором, привод у первого варианта был передний, а полный был доступен только на топовой версии.

Минимальная стоимость модели с механикой составляла 1 367 000 рублей, после фейслифта эту комплектацию решили убрать. Дореформенная версия Hot с двухлитровым мотором стоила от 1 756 000 рублей, а топовое исполнение с 1,2-литровым турбомотором и полным приводом стоило от 2 169 000 рублей — всего на тысячу рублей дешевле обновленного кроссовера в аналогичной модификации.