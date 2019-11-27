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13:41

Кроссовер Toyota C-HR в России обновился и подорожал

Дилеры марки уже начали принимать предзаказы

C 27 ноября российские дилеры Toyota начали принимать заказы на обновленный компактный кроссовер С-HR. Модель доступна с передним и полным приводом. Стоимость базовой версии начинается от 1 828 000 рублей.

Внешне рестайлинговую версию можно отличить по новому переднему бамперу с более широкой решеткой радиатора и декоративной накладкой в цвет кузова. Противотуманные фары перенесли немного выше, а между задними фонарями появилась соединительная накладка.

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В палитре цветов появился новый оттенок «оранжевый металлик», также автомобиль можно заказать в двухцветной окраске с черной крышей.

Toyota C-HR стала первой моделью бренда на российском рынке, которая получила мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Помимо этого кроссовер оснастили возможностью голосового управления.

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Моторная гамма не изменилась, но исчезла возможность купить кроссовер с механической коробкой. Теперь базовой комплектацией считается Hot, она по-прежнему оснащается передним приводом и двухлитровым мотором, а топовая Cool — 1,2-литровым турбомотором и полным приводом. Переднеприводный кроссовер C-HR обойдется покупателям минимум в 1 828 000 рублей, а версия с приводом на четыре колеса — в 2 168 000 рублей.

Электромобили Toyota C-HR и IZOA

Текущее поколение компактного кроссовера появилось на российском рынке летом 2018 года. Дореформенная версия в исполнении с 1,2-литровым турбомотором могла комплектоваться шестиступенчатой механикой или вариатором, привод у первого варианта был передний, а полный был доступен только на топовой версии.

Минимальная стоимость модели с механикой составляла 1 367 000 рублей, после фейслифта эту комплектацию решили убрать. Дореформенная версия Hot с двухлитровым мотором стоила от 1 756 000 рублей, а топовое исполнение с 1,2-литровым турбомотором и полным приводом стоило от 2 169 000 рублей — всего на тысячу рублей дешевле обновленного кроссовера в аналогичной модификации.