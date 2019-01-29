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14:02

Компания Renault раскрыла новый Clio

Модель переехала на другую платформу и стала просторнее

Компания Renault представила хэтчбек Clio пятого поколения. Модель переехала на новую платформу, стала просторнее, а также получила цифровую приборную панель и крупный вертикальный экран мультимедийной системы.
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Габаритная длина «Клио» составляет 4048 миллиметров, ширина – 1798 миллиметров, а высота – 1440 миллиметров. Таким образом, новый хэтчбек оказался на 14 миллиметров короче, на 67 миллиметров шире и на восемь миллиметров ниже предшественника. Объем багажника увеличился с 300 до 391 литра, а общий объем различных ниш для мелочей стал больше на 26 литров.

В «Рено» утверждают, что кузов автомобиля полностью новый, несмотря на схожесть дизайна с хэтчбеком предыдущего поколения. При этом показатели аэродинамического сопротивления модели, как заявляются представители марки, являются лучшими в классе.

Новый «Клио» получил восемь вариантов оформления салона и восемь цветов атмосферной подсветки, мультимедийную систему с 9,3-дюймовым экраном и 10-дюймовую электронную приборку (в более доступных версиях и та, и другая будут 7-дюймовыми), а также беспроводную зарядку для смартфона.

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Кроме того, «оспортивленный» вариант GT Line сменила версия RS Line. Такой хэтчбек имеет более агрессивный обвес кузова, 17-дюймовые колеса и особую отделку салона. Также в линейке появится «роскошная» модификация Initiale Paris с богатым оснащением и кожаным салоном.

Слева направо: RS Line, обычный Clio и Initiale Paris

Хэтчбек построен на модульной платформе CMF-B, которая ляжет в основу Nissan Juke следующего поколения и семейства Renault Duster, Logan, Sandero. Официальной информации о силовых установках в компании пока не предоставили. Однако предполагается, что в гамму двигателей войдут литровые бензиновые моторы (атмосферники на 65 и 75 сил, а также 100- и 130-сильные турбоварианты) и 1,5-литровые дизели мощностью 85 и 115 сил.

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RS Line

К 2020 году в линейке должен появиться гибридный вариант на базе 90-сильного бензинового мотора и 40-сильного электродвигателя.

Публичный дебют новинки состоится на Женевском автосалоне в марте.

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