Компания Renault раскрыла новый Clio

Хэтчбек построен на модульной платформе CMF-B, которая ляжет в основу Nissan Juke следующего поколения и семейства Renault Duster, Logan, Sandero. Официальной информации о силовых установках в компании пока не предоставили. Однако предполагается, что в гамму двигателей войдут литровые бензиновые моторы (атмосферники на 65 и 75 сил, а также 100- и 130-сильные турбоварианты) и 1,5-литровые дизели мощностью 85 и 115 сил.