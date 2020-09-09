Стали известны рублевые цены на новый Land Rover Defender

Land Rover Defender нового поколения будет доступен в пяти комплектациях: Standard, S, SE, HSE и топовой X. «В базе» внедорожник получит адаптивную пневмоподвеску, светодиодную переднюю оптику, а также мультимедийку с навигацией и камеру кругового обзора.

Для всех комплектаций модели предусмотрен подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса и передних сидений. Кроме того, у новых «Дефендеров» есть возможность удаленного прогрева двигателя и салона при помощи приложения на смартфоне.