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13:55

В Россию приехал обновленный пикап Isuzu D-Max

Модель получила новый двигатель и коробки передач

Компания Isuzu вывела на российский рынок обновленную версию пикапа D-Max, которая дебютировала в Таиланде еще в 2017 году. Внедорожник получил новую внешность, двигатель и другие коробки передач. Продажи рестайлингового D-Max начнутся в конце этого месяца.
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От нынешней модели Isuzu D-Max 2019 модельного года отличается измененным передком с «хищными» фарами и светодиодными ходовыми огнями, другим бампером. Вместо антенны, на крыше установлен современный «плавник», а задние фонари в зависимости от версии могут быть и полностью светодиодными. Среди других изменений: боковые подножки нового дизайна и подкорректированная форма дверцы грузовой платформы.

Цены на обновленный Isuzu D-Max

КомплектацияЦена (рублей)
Terra2 145 000
Aqua2 245 000
Air2 345 000
Flame2 495 000
Energy2 595 000
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Вместо дизеля 2.5 пикап отныне предлагается с двигателем 4JJ1 объемом 3.0 литра, оснащенным турбонагнетателем с изменяемой геометрией. Его мощность — 177 лошадиных сил и 430 Нм момента. Этот агрегат изначально ставился на D-Max для малайзийского и других азиатских рынков. Коробки — шестиступенчатая «механика» и «автомат» Aisin. Привод — полный с принудительным подключением передней оси и понижающим рядом.

Обновленный D-Max получил модернизированную заднюю подвеску с трехлистовыми рессорами, что увеличило грузоподъемность пикапа с 980 до 995 килограммов. Все важные узлы и агрегаты автомобиля защищены прочными стальными листами. В том числе топливный бак.

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В оснащение Isuzu D-Max вошло водительское сиденье с регулировки в шести направлениях, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем и восемью динамиками, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. В списке систем безопасности появились функции помощи при спуске и подъеме, а также система стабилизации прицепа.

Продажи Isuzu D-MAX 2019 модельного года начнутся в конце апреля.

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