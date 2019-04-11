В Россию приехал обновленный пикап Isuzu D-Max

От нынешней модели Isuzu D-Max 2019 модельного года отличается измененным передком с «хищными» фарами и светодиодными ходовыми огнями, другим бампером. Вместо антенны, на крыше установлен современный «плавник», а задние фонари в зависимости от версии могут быть и полностью светодиодными. Среди других изменений: боковые подножки нового дизайна и подкорректированная форма дверцы грузовой платформы.
Цены на обновленный Isuzu D-Max
|Комплектация
|Цена (рублей)
|Terra
|2 145 000
|Aqua
|2 245 000
|Air
|2 345 000
|Flame
|2 495 000
|Energy
|2 595 000
Вместо дизеля 2.5 пикап отныне предлагается с двигателем 4JJ1 объемом 3.0 литра, оснащенным турбонагнетателем с изменяемой геометрией. Его мощность — 177 лошадиных сил и 430 Нм момента. Этот агрегат изначально ставился на D-Max для малайзийского и других азиатских рынков. Коробки — шестиступенчатая «механика» и «автомат» Aisin. Привод — полный с принудительным подключением передней оси и понижающим рядом.
Обновленный D-Max получил модернизированную заднюю подвеску с трехлистовыми рессорами, что увеличило грузоподъемность пикапа с 980 до 995 килограммов. Все важные узлы и агрегаты автомобиля защищены прочными стальными листами. В том числе топливный бак.
В оснащение Isuzu D-Max вошло водительское сиденье с регулировки в шести направлениях, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем и восемью динамиками, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. В списке систем безопасности появились функции помощи при спуске и подъеме, а также система стабилизации прицепа.
Продажи Isuzu D-MAX 2019 модельного года начнутся в конце апреля.