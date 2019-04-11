В Россию приехал обновленный пикап Isuzu D-Max

От нынешней модели Isuzu D-Max 2019 модельного года отличается измененным передком с «хищными» фарами и светодиодными ходовыми огнями, другим бампером. Вместо антенны, на крыше установлен современный «плавник», а задние фонари в зависимости от версии могут быть и полностью светодиодными. Среди других изменений: боковые подножки нового дизайна и подкорректированная форма дверцы грузовой платформы.