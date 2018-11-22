Новый Range Rover Evoque: дизайн как у Velar и техническая начинка «с нуля»

На первый взгляд это можно принять за глубокий рестайлинг: кузов сохранил прежние пропорции, но внешность переоформили в духе модели Velar. Однако Evoque — совершенно новая машина. От модели первого поколения ее кузов унаследовал только дверные петли.

Как сообщает корреспондент «Мотора» со ссылкой на шеф-дизайнера Land Rover Джерри МакГоверна, новому Evoque намеренно сохранили устоявшийся имидж, так как это одна из важнейших моделей Range Rover. Во-первых, Evoque — самый продаваемый автомобиль бренда (а в некоторые месяцы он оставлял позади вообще все модели отделения Land Rover). С 2011 года по всему миру было продано свыше 770 000 автомобилей. А во-вторых, именно он приводит традиционно консервативному английскому бренду новую клиентуру: например, среди немецких покупателей «Эвока» — целых 76 процентов «новообращенных».