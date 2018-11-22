Новый Range Rover Evoque: дизайн как у Velar и техническая начинка «с нуля»

На первый взгляд это можно принять за глубокий рестайлинг: кузов сохранил прежние пропорции, но внешность переоформили в духе модели Velar. Однако Evoque — совершенно новая машина. От модели первого поколения ее кузов унаследовал только дверные петли.
Как сообщает корреспондент «Мотора» со ссылкой на шеф-дизайнера Land Rover Джерри МакГоверна, новому Evoque намеренно сохранили устоявшийся имидж, так как это одна из важнейших моделей Range Rover. Во-первых, Evoque — самый продаваемый автомобиль бренда (а в некоторые месяцы он оставлял позади вообще все модели отделения Land Rover). С 2011 года по всему миру было продано свыше 770 000 автомобилей. А во-вторых, именно он приводит традиционно консервативному английскому бренду новую клиентуру: например, среди немецких покупателей «Эвока» — целых 76 процентов «новообращенных».
В разработку новой модели вложили около миллиарда фунтов стерлингов, значительная часть из которых ушла на разработку совершенно новой платформы Land Rover Premium Transverse Architecture с поперечным расположением двигателя: теперь в нее интегрирован гибридный силовой агрегат. Предусмотрено два варианта: «мягкий гибрид» со стартер-генератором мощностью 11 киловатт и небольшой 48-вольтовой батареей на восемь ампер-часов под полом салона, и подзаряжаемый гибрид с электрическим приводом задних колес мощностью 108 лошадиных сил и большой батареей на 11,3 киловатт-часа под задним сиденьем.
С нуля разработана и вся трансмиссия. Причем система полного привода может быть в двух исполнениях: простая Standard Driveline с подключением задней оси при помощи многодисковой муфты, и более сложная Active Driveline. У нее все компоненты, отвечающие за привод на задние колеса, отключаются при помощи кулачковой муфты, установленной в узле отбора мощности — то есть из игры выводиться даже ведущий назад карданный вал (на скорости 110 километров в час это позволяет снизить потери в трансмиссии на 75 процентов). А на обратное подключение задней оси уходит менее 300 миллисекунд. В заднем дифференциале у машин с системой Active Driveline — пара многодисковых муфт, при помощи которых реализовано управление вектором тяги (они же позволяют полностью заблокировать дифференциал на бездорожье).
Схема подвесок знакома по другим моделям Land Rover, но изменения в деталях значительные. Так, передняя подвеска типа Макферсон получила литые поворотные кулаки, литой подрамник, более жесткие L-образные рычаги и задние гидравлические сайлентблоки, что вместе должно снизить уровень вибраций. Сзади — компактная многорычажная подвеска Integral Link, ранее применявшаяся по другим моделям концерна Jaguar Land Rover. В числе ее достоинств — небольшая высота, позволяющая освободить место в багажнике. Доступна адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами — в ней состояние дороги контролируют акселерометры, установленные на каждом из колес.
Кузов теперь будет единственный, пятидверный: от трехдверки и кабриолета решено отказаться. Колесная база выросла на 21 миллиметр; при этом и без того короткие свесы сократились еще сильнее — колеса стоят буквально по углам. При этом общая длина машины выросла на символические 16 миллиметров — теперь это 4371 миллиметр. Кстати, отдельно англичане работали над уменьшением зазоров между панелями кузова — просто ради красоты.
Узнаваемый профиль с наклонным колпаком крыши сделали еще динамичнее — для этого угол наклона передних стоек увеличили, а заднюю часть крыши опустили на 20 миллиметров. Также добавлены утопленные заподлицо ручки дверей, как у Velar.
В отличие от старших моделей Range Rover c алюминиевыми кузовами, у Эвока основной материал — это сталь. Конечно, в конструкции увеличена доля высокопрочных сталей, за счет чего жесткость кузова выросла на 13 процентов. А опорные стаканы передней подвески отлиты из алюминия.
В салоне — как в «Веларе»: сильно наклоненный вперед массивный брус передней панели и два этажа сенсорных дисплеев информационной системы Touch Pro Duo. На нижнем — пара поворотных рукояток, назначение которых меняется в зависимости от выбранного режима работы. Правда, на машинах в базовой версии S вместо «климатического» тач-скрина будут механические «крутилки», а вместо виртуальных приборов — обычные, стрелочные. А еще у нового «Эвока» исчезла шайба управления «автоматом»: вместо нее нефиксируемый рычажок, как на BMW.
Для нового Evoque разработана целая линейка отделочных материалов — приятных на ощупь и интересных на вид: это ткани из эвкалиптовых волокон, шерсть, искусственная кожа, искусственная замша. Причем многие из этих материалов получены из переработанного сырья: например, на изготовление замши Dinamica для одной машины уходит 53 пластиковые бутылки, а всего в машине содержится 33 килограмма материалов из переработанного сырья. В топ-комплектации HSE можно получить натуральную кожу и дерево с открытыми порами.
Посадка за рулем удобная, но глубокая: привычная по другим моделям Land Rover «командирская посадка» — не для водителя «Эвока». Зато в новом поколении Evoque стал просторнее в локтях — увеличена ширина на уровне подлокотников. А вот задний ряд — по-прежнему не сильная сторона машины, несмотря на увеличение пространства для ног на 20 миллиметров: из-за низкой крыши подушка заднего дивана тоже установлена низко, и рослый пассажир вынужден сидеть задрав колени.
Несмотря на уменьшение свесов, объем багажника вырос на 10 процентов – до 591 литра. А проем стал шире сразу на 196 миллиметров: по словам англичан, теперь поперек спокойно входит детская коляска или сумка с клюшками для гольфа.
Отдельного рассказа заслуживает система камер, установленная на «Эвоке». Проблемы с обзорностью из-за крохотного заднего стекла и наклонных стоек англичане решили элегантно: картинка с камеры в «плавничке» на крыше выводится прямо на экран, расположенный внутри салонного зеркала. У камеры — матрица разрешением 1,7 мегапикселя и объектив с гидрофобным покрытием, а внутрь зеркала установлен мониторчик разрешением 1600x320. Угол обзора составляет 50 градусов в горизонтальной плоскости. Переключение на камеру и обратно происходит рычажком на корпусе зеркала — как на машинах с противоослепляющим зеркалом классического, механического типа.
А система «прозрачного капота» позволяет вывести на центральный экран то, что происходит непосредственно под колесами машины — изображение синтезируется на основе предзаписанной картинки с передней камеры и данных о повороте колес. Естественно, для работы этой системы нужно, чтобы машина двигалась.
На первых порах машина выйдет на рынок с семью силовыми агрегатами. Все машины снабжены двухлитровыми «четверками» семейства Ingenium, причем от дизелей англичане отказываться не намерены. Всего предусмотрено по три градации мощности: 150, 180 и 240 сил для дизелей и 200, 250 и 300 сил для бензиновых моторов.
Все они сочетаются с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом, и лишь младший из дизелей в Европе можно будет приобрести с ручной коробкой и передним приводом. На российском рынке предложение будет отличаться: к нам не будут поставлять машины с наиболее мощным 240-сильным дизелем, как и базовые переднеприводники с механической коробкой.
Есть и другие различия в силовых агрегатах: в Европе все без исключения машины с полным приводом и «автоматом» будут снабжены «мягким гибридом», а у нас — только топ-версия с 300-сильным бензиновым мотором. Кроме того, дизельные машины для России будут соответствовать экологическому классу Евро-5, а вот бензиновые — Евро-6.
Новинка поступит к европейским дилерам Land Rover уже в этом году, а в следующем начнутся продажи подключаемого гибрида с трехцилиндровым мотором 1.5 мощностью 150 лошадиных сил.
Поставки же нового Range Rover Evoque в Россию начнутся весной 2019 года, но цены пока не объявлены. Некоторое представление могут дать данные с европейских рынков. Например, в Германии цены стартуют с 37 350 евро, что на четыре процента дороже модели первого поколения. В РФ Range Rover Evoque первого поколения стоит от 2 673 000 рублей.