Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
23:00

Новый Range Rover Evoque: дизайн как у Velar и техническая начинка «с нуля»

Кроссовер оснастят трехцилиндровым мотором, но не сразу

В Лондоне дебютировал Range Rover Evoque второго поколения. Компактный кроссовер переехал на новую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), получил новую внешность в духе модели Velar и гибридные версии.

На первый взгляд это можно принять за глубокий рестайлинг: кузов сохранил прежние пропорции, но внешность переоформили в духе модели Velar. Однако Evoque — совершенно новая машина. От модели первого поколения ее кузов унаследовал только дверные петли.

Как сообщает корреспондент «Мотора» со ссылкой на шеф-дизайнера Land Rover Джерри МакГоверна, новому Evoque намеренно сохранили устоявшийся имидж, так как это одна из важнейших моделей Range Rover. Во-первых, Evoque — самый продаваемый автомобиль бренда (а в некоторые месяцы он оставлял позади вообще все модели отделения Land Rover). С 2011 года по всему миру было продано свыше 770 000 автомобилей. А во-вторых, именно он приводит традиционно консервативному английскому бренду новую клиентуру: например, среди немецких покупателей «Эвока» — целых 76 процентов «новообращенных».

В разработку новой модели вложили около миллиарда фунтов стерлингов, значительная часть из которых ушла на разработку совершенно новой платформы Land Rover Premium Transverse Architecture с поперечным расположением двигателя: теперь в нее интегрирован гибридный силовой агрегат. Предусмотрено два варианта: «мягкий гибрид» со стартер-генератором мощностью 11 киловатт и небольшой 48-вольтовой батареей на восемь ампер-часов под полом салона, и подзаряжаемый гибрид с электрическим приводом задних колес мощностью 108 лошадиных сил и большой батареей на 11,3 киловатт-часа под задним сиденьем.

С нуля разработана и вся трансмиссия. Причем система полного привода может быть в двух исполнениях: простая Standard Driveline с подключением задней оси при помощи многодисковой муфты, и более сложная Active Driveline. У нее все компоненты, отвечающие за привод на задние колеса, отключаются при помощи кулачковой муфты, установленной в узле отбора мощности — то есть из игры выводиться даже ведущий назад карданный вал (на скорости 110 километров в час это позволяет снизить потери в трансмиссии на 75 процентов). А на обратное подключение задней оси уходит менее 300 миллисекунд. В заднем дифференциале у машин с системой Active Driveline — пара многодисковых муфт, при помощи которых реализовано управление вектором тяги (они же позволяют полностью заблокировать дифференциал на бездорожье).

Схема подвесок знакома по другим моделям Land Rover, но изменения в деталях значительные. Так, передняя подвеска типа Макферсон получила литые поворотные кулаки, литой подрамник, более жесткие L-образные рычаги и задние гидравлические сайлентблоки, что вместе должно снизить уровень вибраций. Сзади — компактная многорычажная подвеска Integral Link, ранее применявшаяся по другим моделям концерна Jaguar Land Rover. В числе ее достоинств — небольшая высота, позволяющая освободить место в багажнике. Доступна адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами — в ней состояние дороги контролируют акселерометры, установленные на каждом из колес.

Несмотря на гламурный внешний вид, Evoque сохранил неплохие внедорожные способности: у него короткие свесы, клиренс в 212 миллиметров и система полного привода с внедорожными режимами

Кузов теперь будет единственный, пятидверный: от трехдверки и кабриолета решено отказаться. Колесная база выросла на 21 миллиметр; при этом и без того короткие свесы сократились еще сильнее — колеса стоят буквально по углам. При этом общая длина машины выросла на символические 16 миллиметров — теперь это 4371 миллиметр. Кстати, отдельно англичане работали над уменьшением зазоров между панелями кузова — просто ради красоты.

>
Reload
1 / 3

Evoque легко преодолевает броды глубиной в полметра: нам это продемонстрировали в бассейне прямо в центре Лондона

Узнаваемый профиль с наклонным колпаком крыши сделали еще динамичнее — для этого угол наклона передних стоек увеличили, а заднюю часть крыши опустили на 20 миллиметров. Также добавлены утопленные заподлицо ручки дверей, как у Velar.

В отличие от старших моделей Range Rover c алюминиевыми кузовами, у Эвока основной материал — это сталь. Конечно, в конструкции увеличена доля высокопрочных сталей, за счет чего жесткость кузова выросла на 13 процентов. А опорные стаканы передней подвески отлиты из алюминия.

>
Reload
1 / 4

В салоне — как в «Веларе»: сильно наклоненный вперед массивный брус передней панели и два этажа сенсорных дисплеев информационной системы Touch Pro Duo. На нижнем — пара поворотных рукояток, назначение которых меняется в зависимости от выбранного режима работы. Правда, на машинах в базовой версии S вместо «климатического» тач-скрина будут механические «крутилки», а вместо виртуальных приборов — обычные, стрелочные. А еще у нового «Эвока» исчезла шайба управления «автоматом»: вместо нее нефиксируемый рычажок, как на BMW.

>
Reload
1 / 2

Софт бортовой информационной системы обновляется «на лету», через интернет

Для нового Evoque разработана целая линейка отделочных материалов — приятных на ощупь и интересных на вид: это ткани из эвкалиптовых волокон, шерсть, искусственная кожа, искусственная замша. Причем многие из этих материалов получены из переработанного сырья: например, на изготовление замши Dinamica для одной машины уходит 53 пластиковые бутылки, а всего в машине содержится 33 килограмма материалов из переработанного сырья. В топ-комплектации HSE можно получить натуральную кожу и дерево с открытыми порами.

Посадка за рулем удобная, но глубокая: привычная по другим моделям Land Rover «командирская посадка» — не для водителя «Эвока». Зато в новом поколении Evoque стал просторнее в локтях — увеличена ширина на уровне подлокотников. А вот задний ряд — по-прежнему не сильная сторона машины, несмотря на увеличение пространства для ног на 20 миллиметров: из-за низкой крыши подушка заднего дивана тоже установлена низко, и рослый пассажир вынужден сидеть задрав колени.

>
Reload
1 / 2

Несмотря на уменьшение свесов, объем багажника вырос на 10 процентов – до 591 литра. А проем стал шире сразу на 196 миллиметров: по словам англичан, теперь поперек спокойно входит детская коляска или сумка с клюшками для гольфа.

Отдельного рассказа заслуживает система камер, установленная на «Эвоке». Проблемы с обзорностью из-за крохотного заднего стекла и наклонных стоек англичане решили элегантно: картинка с камеры в «плавничке» на крыше выводится прямо на экран, расположенный внутри салонного зеркала. У камеры — матрица разрешением 1,7 мегапикселя и объектив с гидрофобным покрытием, а внутрь зеркала установлен мониторчик разрешением 1600x320. Угол обзора составляет 50 градусов в горизонтальной плоскости. Переключение на камеру и обратно происходит рычажком на корпусе зеркала — как на машинах с противоослепляющим зеркалом классического, механического типа.

На экранчик в зеркале заднего вида можно вывести картинку с обращенной назад камеры

А система «прозрачного капота» позволяет вывести на центральный экран то, что происходит непосредственно под колесами машины — изображение синтезируется на основе предзаписанной картинки с передней камеры и данных о повороте колес. Естественно, для работы этой системы нужно, чтобы машина двигалась.

На первых порах машина выйдет на рынок с семью силовыми агрегатами. Все машины снабжены двухлитровыми «четверками» семейства Ingenium, причем от дизелей англичане отказываться не намерены. Всего предусмотрено по три градации мощности: 150, 180 и 240 сил для дизелей и 200, 250 и 300 сил для бензиновых моторов.

Система «прозрачного капота» в действии

Все они сочетаются с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом, и лишь младший из дизелей в Европе можно будет приобрести с ручной коробкой и передним приводом. На российском рынке предложение будет отличаться: к нам не будут поставлять машины с наиболее мощным 240-сильным дизелем, как и базовые переднеприводники с механической коробкой.

Кузов стальной, с широким использование высокопрочных сталей — но часть деталей передка выполнена из алюминия

Есть и другие различия в силовых агрегатах: в Европе все без исключения машины с полным приводом и «автоматом» будут снабжены «мягким гибридом», а у нас — только топ-версия с 300-сильным бензиновым мотором. Кроме того, дизельные машины для России будут соответствовать экологическому классу Евро-5, а вот бензиновые — Евро-6.

Новинка поступит к европейским дилерам Land Rover уже в этом году, а в следующем начнутся продажи подключаемого гибрида с трехцилиндровым мотором 1.5 мощностью 150 лошадиных сил.

Поставки же нового Range Rover Evoque в Россию начнутся весной 2019 года, но цены пока не объявлены. Некоторое представление могут дать данные с европейских рынков. Например, в Германии цены стартуют с 37 350 евро, что на четыре процента дороже модели первого поколения. В РФ Range Rover Evoque первого поколения стоит от 2 673 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...