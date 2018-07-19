Спецверсию выпустят тиражом 500 экземпляров

Пульс

Subaru сделала самый мощный WRX STI. Но с двухлитровым мотором

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19 июля 2018

Компания Subaru представила специальную модификацию седана WRX STI, которая получила название Type RA-R. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом 500 экземпляров.

[Пять причин, почему Subaru WRX STI всё](https://motor.ru/lab/wrxstialmostdead.htm)

Пять причин, почему Subaru WRX STI всё

Спецверсия построена к 30-летнему юбилею отделения STI – она стала легче и мощнее стандартной машины. Вместо 2,5-литрового оппозитника полноприводный автомобиль оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 329 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Таким образом, машина стала самым мощным серийным STI.

Масса модели по сравнению с базовым седаном Subaru WRX STI снижена на десять килограммов – до 1480 килограммов.

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Помимо этого, спецверсия получила новую спортивную выпускную систему, пружины и амортизаторы, специально разработанные для этого автомобиля, шестипоршневые тормоза Brembo с 457-миллиметровыми дисками (двухпоршневые на задней оси).

Еще одна особенность – шины Michelin Pilot Sport 4S с разным составом смеси на внешней и внутренней части протектора. Как говорят в компании, такие покрышки обеспечивают одинаково хорошее сцепление как на сухом, так и на мокром покрытии.

Новинка предназначена только для японского рынка. Заказы на машину будут принимать до 17 декабря этого года. Цены на нее составляют 4 998 240 иен (2,8 миллиона рублей по текущему курсу).

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