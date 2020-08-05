Новый китайский седан FAW Besturn B70: теперь не родственник Mazda6

С «переездом» на новую платформу B70 подрос в размерах по сравнению с предшественником. В длину седан достигает 4810 миллиметров, в ширину – 1840 миллиметров, а в высоту – 1455 миллиметров. Таким образом, он на 10 миллиметров длиннее, на 20 миллиметров шире и на 11 миллиметров ниже автомобиля второго поколения. По габаритам седан сравним с современной Mazda6, параметры которой 4870х1840х1450.
Что касается дизайна, то можно провести аналогии с современными седанами Cadillac – особенно автомобили роднит передняя оптика Y-образной формы. Кроме того, B70 получил наружные зеркала, вынесенные на двери, а топовым версиям положены выдвижные дверные ручки, 19-дюймовые диски, виртуальная панель приборов и мультимедийная система с голографическим помощником (его внешность можно выбрать из нескольких предложенных вариантов).
Официально оформление интерьера новинки в компании пока держат в секрете, однако ранее шпионам удалось заглянуть в салон B70.
Согласно ранним утечкам, новый B70 получит новый 1,5-литровый турбомотор мощностью 169 лошадиных сил, который будет сочетаться с механической коробкой передач либо «роботом» с двумя сцеплениями. Аналогичная силовая установка уже доступна для кроссовера Bestune T77.
У китайских дилеров новинка появится до конца 2020 года.
В России бренд FAW представлен кроссоверами Besturn X80 (от 1 149 000 рублей) и Besturn X40 (от 999 000 рублей), а также седаном Besturn B30, продажи которого должны стартовать в ближайшее время. Цены на последний уже известны: он будет стоить от 550 тысяч рублей.