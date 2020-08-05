Новый китайский седан FAW Besturn B70: теперь не родственник Mazda6

Что касается дизайна, то можно провести аналогии с современными седанами Cadillac – особенно автомобили роднит передняя оптика Y-образной формы. Кроме того, B70 получил наружные зеркала, вынесенные на двери, а топовым версиям положены выдвижные дверные ручки, 19-дюймовые диски, виртуальная панель приборов и мультимедийная система с голографическим помощником (его внешность можно выбрать из нескольких предложенных вариантов).

Официально оформление интерьера новинки в компании пока держат в секрете, однако ранее шпионам удалось заглянуть в салон B70.