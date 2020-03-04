Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн

Внутри в новом 500e о предшественнике ничего не напоминает: от многоуровневой передней панели, перегруженной физическими клавишами, отказались в пользу консервативной стойки с «парящим» 10,25-дюймовым тачскрином медиасистемы, «роялем» переключателей климатической установки и кнопочным пультом управления режимами движения.

Традиционный круглый дисплей приборов оставили: показания отображаются на 7-дюймовом экране. Ключевые переключатели выведены на новый двуспицевый мультируль с усечённым основанием. В качестве демонстрационного образца нового «чинквеченто» Fiat выбрал версию с открытым мягким верхом — раньше у электрокаров такого исполнения не было.