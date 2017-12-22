Хэтчбек станет на 50 килограммов легче предшественника

Пульс

Ford показал официальные «шпионские» фотографии нового «Фокуса»

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22 декабря 2017

Компания Ford распространила фотографии тестового прототипа хэтчбека Focus следующего поколения, пишет Autocar. Снимки автомобиля в такой же камуфляжной раскраске появлялись в ноябре – он был запечатлен шпионами. При этом на изображениях представлены разные машины: одна оснащена светодиодными фарами, а другая – обычными «галогенками».

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20 роскошных авто в камуфляже: маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным

Новый «Фокус» будет построен на модульной платформе. Хэтчбек по сравнению с предшественником станет легче на 50 килограммов, а размер колесной базы автомобиля увеличится примерно на 50 миллиметров. Кроме того, ожидается появление «вседорожной» модификации с защитным обвесом кузова, как на Fiesta Active.

Базовым агрегатом станет трехцилиндровый мотор объемом один литр, который доступен в трех версиях – 100, 125 и 140 сил. Также модель получит 1,5- и 2,0-литровые бензиновые двигатели, выдающие до 280 сил. Наиболее мощный из них будет использоваться для «заряженной» версии ST.

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Ранее предполагалось, что «Фокус» дебютирует в январе на моторшоу в Детройте. По данным Autocar, новый хэтчбек покажут только в марте на Женевском моторшоу.

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