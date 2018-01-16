Kia Cerato перевели на вариатор

Компания Kia представила на автосалоне в Детройте седан Forte нового поколения, который на российском рынке продается под названием Cerato. Модель оснастили бесступенчатой трансмиссией, хотя раньше она комплектовалась шестидиапазонным «автоматом».

Вариатор для Forte в Kia разработали самостоятельно. Он умеет имитировать смену виртуальных ступней. Новая трансмиссия также позволило снизить уровень шума в салоне и улучшить топливную экономичность седана.

Как и прежде, модель комплектуется двухлитровым атмосферным двигателем 2.0. Его отдача составляет 149 лошадиных сил и 180 Нм крутящего момента.

После смены поколения Kia Forte стал немного длиннее, шире и выше. Объем багажного отсека седана теперь составляет 427 литров, хотя у модели предыдущего поколения, представленной на российском рынке, этот показатель равняется 482 литрам.

Из высокопрочной стали изготовлены 54 процента компонентов конструкции Forte. От предшественника модель также отличается геометрией подвески и подрамниками. Жесткость кузова четырехдверки на 16 процентов выше, чем у модели прошлого поколения.

Список оборудования, доступного для Kia Forte нового поколения, включает в себя светодиодные фары головного света, мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным экраном, Apple CarPlay и Andorid Auto, беспроводную зарядку для мобильных гаджетов, 320-ваттную аудиосистему, адаптивный круиз-контроль, систему слежения за рядностью движения, а также функцию предотвращения столкновений.

На российском рынке Kia Cerato текущего поколения предлагается с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0. Их мощность составляет 130 и 150 лошадиных сил соответственно. Цены на модель начинаются с 974 900 рублей.

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