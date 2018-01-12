Mercedes-Benz поделился очередным изображением нового «Гелика»

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер внедорожника G-Class нового поколения. На фотографии автомобиля, который едет по пустыне, видна передняя часть машины и силуэт кузова.

В начале января в Сеть «слили» официальные фотографии, на которых внедорожник показан без камуфляжа. Одновременно с этим немецкий производитель показал фотографии закамуфлированной машины и раскрыл некоторые подробности о новинке.

Стало известно, что спереди у G-Class нового поколения установлены двойные поперечные рычаги. Дорожный просвет внедорожника составляет 241 миллиметр, а максимальная глубина преодолеваемого брода — 70 сантиметров.

Новый «Гелик» будет комплектоваться девятиступенчатой автоматической трансмиссией с «понижайкой», тремя дифференциалами и особым режимом работы управляющей электроники для движения по тяжелому бездорожью.

Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Детройте, который открывается 14 января текущего года.