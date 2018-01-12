На новом тизере видна передняя часть машины и силуэт кузова

Пульс

Mercedes-Benz поделился очередным изображением нового «Гелика»

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12 января 2018

Компания Mercedes-Benz опубликовала очередной тизер внедорожника G-Class нового поколения. На фотографии автомобиля, который едет по пустыне, видна передняя часть машины и силуэт кузова.

В начале января в Сеть «слили» официальные фотографии, на которых внедорожник показан без камуфляжа. Одновременно с этим немецкий производитель показал фотографии закамуфлированной машины и раскрыл некоторые подробности о новинке.

And it's leaked. The new G class wagon. #mercedes #gclass #gwagon #kuwait

Публикация от Complications with Saud (@compwiths)

Стало известно, что спереди у G-Class нового поколения установлены двойные поперечные рычаги. Дорожный просвет внедорожника составляет 241 миллиметр, а максимальная глубина преодолеваемого брода — 70 сантиметров.

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Новый «Гелик» будет комплектоваться девятиступенчатой автоматической трансмиссией с «понижайкой», тремя дифференциалами и особым режимом работы управляющей электроники для движения по тяжелому бездорожью.

Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Детройте, который открывается 14 января текущего года.

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