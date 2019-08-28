Названы сроки появления в России нового Mercedes-Benz GLE Coupe

По сравнению с предшественником новый купе-кроссовер стал на 39 миллиметров длиннее и на семь миллиметров шире – размеры увеличились до 4939 и 2010 миллиметров соответственно. Расстояние между осями теперь составляет 2935 миллиметров. Это на 20 миллиметров больше, чем у прежней модели, но на 60 миллиметров меньше, чем у обычного GLE.