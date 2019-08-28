Названы сроки появления в России нового Mercedes-Benz GLE Coupe

По сравнению с предшественником новый купе-кроссовер стал на 39 миллиметров длиннее и на семь миллиметров шире – размеры увеличились до 4939 и 2010 миллиметров соответственно. Расстояние между осями теперь составляет 2935 миллиметров. Это на 20 миллиметров больше, чем у прежней модели, но на 60 миллиметров меньше, чем у обычного GLE.
Общий объем отсеков для мелочей в салоне увеличился до 40 литров, а количество свободного пространства в багажнике при сложенных сиденьях второго ряда возросло на 70 литров – до 1790 литров. Погрузочная высота уменьшилась на 60 миллиметров. При это в модификации с пневматической подвески заднюю часть кузова можно дополнительно опустить на 50 миллиметров.
Первыми на рынок выйдут дизельные версии, оснащенные 272- и 330-сильными двигателями. Также будет доступна «заряженная» модификация Mercedes-AMG GLE 53 с трехлитровой «шестеркой» мощностью 435 лошадиных сил. Все агрегаты работают в паре с девятидиапзонным «автоматом» и системой полного привода.
Самый мощный кроссовер набирает первую «сотню» за 5,3 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.