Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8:30

Названы сроки появления в России нового Mercedes-Benz GLE Coupe

Цены на модель станут известны в конце года

Вседорожник Mercedes-Benz GLE нового поколения появится у российских дилеров в первом квартале 2020 года, а цены на модель будут объявлены в конце текущего года. Об этом «Мотору» сообщили в представительстве марки.

По сравнению с предшественником новый купе-кроссовер стал на 39 миллиметров длиннее и на семь миллиметров шире – размеры увеличились до 4939 и 2010 миллиметров соответственно. Расстояние между осями теперь составляет 2935 миллиметров. Это на 20 миллиметров больше, чем у прежней модели, но на 60 миллиметров меньше, чем у обычного GLE.

>
Reload
1 / 11

Mercedes-Benz GLE Coupe

Общий объем отсеков для мелочей в салоне увеличился до 40 литров, а количество свободного пространства в багажнике при сложенных сиденьях второго ряда возросло на 70 литров до 1790 литров. Погрузочная высота уменьшилась на 60 миллиметров. При это в модификации с пневматической подвески заднюю часть кузова можно дополнительно опустить на 50 миллиметров.

>
Reload
1 / 10

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

Первыми на рынок выйдут дизельные версии, оснащенные 272- и 330-сильными двигателями. Также будет доступна «заряженная» модификация Mercedes-AMG GLE 53 с трехлитровой «шестеркой» мощностью 435 лошадиных сил. Все агрегаты работают в паре с девятидиапзонным «автоматом» и системой полного привода.

Самый мощный кроссовер набирает первую «сотню» за 5,3 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.