Пикап GMC Sierra первым в сегменте оснастили карбоновым багажником

Марка GMC представила пикап Sierra следующего поколения. Новинка первой в сегменте получила многофункциональную заднюю дверцу, грузовую платформу из углеродного волокна, полноцветный проекционный дисплей и зеркало заднего вида, на который выводится изображения с камеры.

В конструкции GMC Sierra используется больше легких материалов. Так, двери, капот, задняя дверца сделаны из алюминия. Стальными остались крылья, крыша и стандартная грузовая платформа. По сравнению с машиной предыдущего поколения новый Sierra стал на 163 килограмма легче. За счет установки композитного отсека массу можно снизить еще на 28 килограммов.

На новом GMC Sierra дебютировала уникальная для сегмента пикапов задняя дверца MultiPro. Она может выступать в роли ограничителя для длинномерных грузов, обеспечивать легкий доступ к грузовой платформе, а также использоваться как лестница или мобильное рабочее пространство. MultiPro входит в стандартное оснащение версий SLT и Denali.

Система помощи при буксировке ProGrade Trailering нового GMC Sierra дополнена встроенным приложением, с помощью которого можно проводить диагностику электрических систем прицепа, а также получать напоминания о необходимости проведения ТО, контролировать давление и температуру в шинах. Большинство функций также доступны из приложения для платформ iOS и Android.

Функция Trailer Theft Detection уведомит владельца о несанкционированном отсоединении прицепа от автомобиля.

В список оснащения GMC Sierra входит светодиодная оптика, 22-дюймовые колесные диски, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем и навигацией, система кругового обзора, функция определения пешеходов и система автоматического торможения при движении на низких скоростях. Версия Denali комплектуется адаптивной подвеской, которая подстраивается под дорожные условия каждые две миллисекунды.

Гамма двигателей GMC Sierra следующего поколения состоит из бензиновых «восьмерок» объемом 6,2 и 5,3 литра, а также новой 3,0-литровой дизельной рядной «шестерки». 6.2 V8 и дизельный мотор работают в паре с 10-диапазонным «автоматом». Бензиновые агрегаты оснащены системой Dynamic Fuel Management, которая, в зависимости от нагрузки, позволяет отключать от одного до семи цилиндров.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?