Новый Volkswagen Golf сфотографировали без камуфляжа

Ранее стало известно, что новый Golf вырастет в размерах, но сохранит платформу предшественника. Гамма двигателей модели расширится за счет появления гибридной силовой установки. «Гольф» получит «революционный» интерьер, будет постоянно подключен к Сети, а его цифровая приборная панель и комплекс систем безопасности станут для класса «эталонными».

Сборка первых экземпляров Golf нового поколения начнется на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в июне 2019 года. Модель будет продаваться в 108 странах. Будет ли среди них Россия, пока не сообщается.