Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:17

Volkswagen отложил запуск нового «Гольфа» до следующего года

Причиной стали проблемы с цифровой приборной панелью

Компания Volkswagen отложила старт продаж Golf восьмого поколения до начала следующего года. Презентация модели состоится на специальном мероприятии после Франкфуртского автосалона. Причиной задержки называют сбои в электронике.
Загрузка...

Automotive News Europe сообщает, что у производителя возникли проблемы с цифровой «приборкой», получивший расширенную функциональность и постоянное подключение к Сети. Виртуальный кокпит сбоит, и руководством Volkswagen принято решение отложить презентацию до полного устранения неполадок.

Ожидалось, что премьера Golf следующего поколения состоится одновременно с дебютом электрического хэтчбека I.D на автосалоне во Франкфурте. Однако сейчас компания решила сосредоточиться исключительно на электрокаре, который станет первенцем новой «зеленой» линейки.

О новом Golf известно лишь, что хэтчбек вырастет в размерах, но сохранит платформу предшественника. Гамма двигателей расширится за счет появления гибридной силовой установки. «Гольф» получит «революционный» интерьер, будет постоянно подключен к Сети, а его цифровая приборная панель и комплекс систем безопасности станут для класса «эталонными».

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...