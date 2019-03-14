Volkswagen отложил запуск нового «Гольфа» до следующего года

Automotive News Europe сообщает, что у производителя возникли проблемы с цифровой «приборкой», получивший расширенную функциональность и постоянное подключение к Сети. Виртуальный кокпит сбоит, и руководством Volkswagen принято решение отложить презентацию до полного устранения неполадок.

Ожидалось, что премьера Golf следующего поколения состоится одновременно с дебютом электрического хэтчбека I.D на автосалоне во Франкфурте. Однако сейчас компания решила сосредоточиться исключительно на электрокаре, который станет первенцем новой «зеленой» линейки.

О новом Golf известно лишь, что хэтчбек вырастет в размерах, но сохранит платформу предшественника. Гамма двигателей расширится за счет появления гибридной силовой установки. «Гольф» получит «революционный» интерьер, будет постоянно подключен к Сети, а его цифровая приборная панель и комплекс систем безопасности станут для класса «эталонными».