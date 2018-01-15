Новый Volkswagen Jetta: платформа MQB и 8-ступенчатый «автомат»

Компания Volkswagen представила на автосалоне в Детройте седан Jetta седьмого поколения. Модель сменила платформу, стала просторнее и получила продвинутую электронику от флагманских моделей.

Новая «Джетта» построена на модульном шасси MQB – на нем же выпускаются модели VW Golf, Tiguan, Arteon, Teramont и еще ряд моделей Skoda и Audi. Габаритная длина седана составляет 4702 миллиметра, ширина – 1799 миллиметров, высота – 1459 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2686 миллиметров. По сравнению с предшественником седан стал на 43 миллиметра длиннее, на 21 миллиметр шире и на шесть миллиметров выше. Расстояние между осями увеличилось на 35 миллиметров.

Объем багажника остался прежним – 510 литров. За счет более обтекаемого кузова коэффициент аэродинамического сопротивления снизился на 10 процентов – до 0.27.

На американском рынке «Джетта» первоначально будет доступна только со 150-сильным двигателем 1.4 TSI, который можно будет заказать либо в паре с шестиступенчатой «механикой», либо с восьмидиапазонным «автоматом» (текущая модель комплектуется тремя моторами на выбор и 6-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями).

В базовую комплектацию модели войдут светодиодные фары головного света. Также в списке оснащения VW Jetta появится цифровая приборная панель, адаптивный круиз, 400-ватная аудиосистема Beats, новые эргономичные передние сиденья с подогревом и вентиляцией, а также системы поддержания рядности движения, слежения за мертвыми зонами, автоматического переключения дальнего света на ближний.

В Мексике новую «Джетту» начнут продавать в первом квартале этого года, в США – во втором квартале. Цены пока не объявлены, как и сроки появления новинки в России.

На российском рынке VW Jetta предыдущего поколения стоит от 1,029 миллиона рублей.