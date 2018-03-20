Дизайн нового Kia Quoris полностью раскрыли до официальной премьеры

Компания Kia опубликовала первые фотографии флагманского седана K900 (в России продается под названием Quoris) следующего поколения, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке. Особенностью модели стал безрамочный дисплей мультимедийной системы и встроенные аналоговые часы Maurice Lacroix.

По сравнению с моделью текущего поколения новый K900 стал длиннее и шире, но точные данные компания не привела. Колесная база седана увеличилась на 60 миллиметров и теперь составляет 3105 миллиметров. При этом передний из задний свес уменьшились, но также неизвестно, на сколько именно. Стилистическая концепция нового K900 — Gravity of Prestige — разработана совместными усилиями центров дизайна марки в корейском Намьянге и американском Ирвайне.

Институт цвета Pantone занимается исследованиями в области цвета и его влияния на различные отрасли. Исследовательский центр консультирует компании по вопросам выбора цветовой гаммы для их продуктов и следит за цветовыми трендами.

В оснащение K900 входит первая в мире система фоновой подсветки салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone. Для выбора доступны семь цветов и 64 варианта настроек освещения. Помимо этого, в мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем встроен датчик приближения, который включает подсветку приборной панели как только водитель дотрагивается до переключателя.

Производство флагманского седана будет налажено на заводе марки в Корее. Старт мировых продаж запланирован на второй квартал 2018 года.

Ожидается, что после смены поколений, K900 получит полноприводную модификацию с 3,3-литровой «битурбошестеркой» от Kia Stinger. На фастбеке ее отдача составляет 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента.

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