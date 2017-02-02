Subaru обновила седан Legacy

Компания Subaru показала обновленный седан Legacy, публичный дебют которого состоится на Чикагском автошоу в феврале 2017 года. У четырехдверки изменилось оформление экстерьера и салона, а также техническая начинка.

Внешне Legacy 2018 модельного года отличается измененной формой фар, решеткой радиатора и элементами обвеса кузова. Спереди появились опциональные светодиодные противотуманки, а сзади — небольшой спойлер на крышке багажника. Наборы доступных цветов кузова и колесных дисков пополнились новыми вариантами.