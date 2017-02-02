Subaru обновила седан Legacy

Subaru обновила седан LegacyУ четырехдверки изменилась внешность и техническая начинка
Компания Subaru показала обновленный седан Legacy, публичный дебют которого состоится на Чикагском автошоу в феврале 2017 года. У четырехдверки изменилось оформление экстерьера и салона, а также техническая начинка.
Внешне Legacy 2018 модельного года отличается измененной формой фар, решеткой радиатора и элементами обвеса кузова. Спереди появились опциональные светодиодные противотуманки, а сзади — небольшой спойлер на крышке багажника. Наборы доступных цветов кузова и колесных дисков пополнились новыми вариантами.
Дизайн интерьера освежился за счет руля, блока климат-контроля и новых цветовых решений. В салоне улучшились материалы отделки, а также шумо- и виброизоляция.
«В базе» модель будет комплектоваться мультимедийным комплексом с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, у которого с 6,2 до 6,5 дюймов увеличился дисплей. За доплату появится система с восьмидюймовым тачскрином и более мощным процессором. В Subaru отметили также, что климатическая система отныне быстрее охлаждает салон.
Среди новых опций появился комплекс систем помощи водителю EyeSight с адаптивным круиз-контролем, функцией автоматического экстренного торможения и слежения за разметкой и окружающим трафиком. Система контроля давления в шинах теперь показывает данные по каждому колесу в отдельности. В оснащение добавлена и функция изменения направления света фар при поворотах и автоматическое переключение «дальнего».
В моторную гамму обновленного седана вошли прежние бензиновые оппозитные агрегаты: 2,5-литровый агрегат мощностью 175 лошадиных сил и 256-сильная «шестерка». Полный привод и система управления вектором тяги входят в базовое оснащение.
Оба мотора будут сочетаться исключительно с вариатором Lineartronic, при этом шум его работы снижен за счет новой цепи.
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Subaru также перенастроила подвеску Legacy для лучшей управляемости и рулевое управление, которое стало более чутким за счет улучшенного электроусилителя. Наконец, стал быстрее отклик на нажатие педали тормоза.
Продажи обновленной модели в США начнутся летом 2017 года. В России четырехдверка официально не представлена.