Новости
Опубликовано 02 февраля 2017, 21:11

Subaru обновила седан Legacy

У четырехдверки изменилась внешность и техническая начинка
Компания Subaru провела виртуальную премьеру обновленного седана Legacy, публичный дебют которого состоится на Чикагском автошоу в феврале 2017 года. Четырехдверка изменилась в оформлении экстерьера и салона, а также в части техники и оснащения.
Subaru обновила седан Legacy
Михаил Николаенко
Михаил Николаенко

Компания Subaru показала обновленный седан Legacy, публичный дебют которого состоится на Чикагском автошоу в феврале 2017 года. У четырехдверки изменилось оформление экстерьера и салона, а также техническая начинка.

Внешне Legacy 2018 модельного года отличается измененной формой фар, решеткой радиатора и элементами обвеса кузова. Спереди появились опциональные светодиодные противотуманки, а сзади — небольшой спойлер на крышке багажника. Наборы доступных цветов кузова и колесных дисков пополнились новыми вариантами.

Subaru обновила седан Legacy

Дизайн интерьера освежился за счет руля, блока климат-контроля и новых цветовых решений. В салоне улучшились материалы отделки, а также шумо- и виброизоляция.

«В базе» модель будет комплектоваться мультимедийным комплексом с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, у которого с 6,2 до 6,5 дюймов увеличился дисплей. За доплату появится система с восьмидюймовым тачскрином и более мощным процессором. В Subaru отметили также, что климатическая система отныне быстрее охлаждает салон.

Subaru обновила седан Legacy

Среди новых опций появился комплекс систем помощи водителю EyeSight с адаптивным круиз-контролем, функцией автоматического экстренного торможения и слежения за разметкой и окружающим трафиком. Система контроля давления в шинах теперь показывает данные по каждому колесу в отдельности. В оснащение добавлена и функция изменения направления света фар при поворотах и автоматическое переключение «дальнего».

Subaru обновила седан Legacy

В моторную гамму обновленного седана вошли прежние бензиновые оппозитные агрегаты: 2,5-литровый агрегат мощностью 175 лошадиных сил и 256-сильная «шестерка». Полный привод и система управления вектором тяги входят в базовое оснащение.

Оба мотора будут сочетаться исключительно с вариатором Lineartronic, при этом шум его работы снижен за счет новой цепи.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Subaru также перенастроила подвеску Legacy для лучшей управляемости и рулевое управление, которое стало более чутким за счет улучшенного электроусилителя. Наконец, стал быстрее отклик на нажатие педали тормоза.

Продажи обновленной модели в США начнутся летом 2017 года. В России четырехдверка официально не представлена.

Автор:Михаил Николаенко
Теги:
#Subaru
#Legacy