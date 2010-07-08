Дешевый седан Maserati появится в 2014 году

Компания Maserati в 2014 году начнет продажи нового среднеразмерного седана, который будет уступать по своим габаритам и стоимости флагману Quattroporte. Автомобиль оснастят двигателем V8, сообщает Motor Trend со ссылкой на бизнес-план компании на ближайшие пять лет. Информация о платформе, на которой будет построена новинка, а также ее технические характеристики пока не раскрываются.

Новая машина призвана занять одну нишу с BMW 5-Series, Mercedes-Benz CLS, Jaguar XF, а также с будущим Audi A7. Она будет выпускаться в двух версиях — обычной и "заряженной". Стоимость первой из них на американском рынке составит около 68 тысяч долларов, вторая будет на 20 процентов дороже.

Несмотря на то, что автомобиль будет рассчитан на массовую аудиторию, его обещают наделить всеми фирменными качествами Maserati — "спортивным характером, выразительным стилем и двигателем с мощным звуком".

Ранее о намерении выпускать недорогой среднеразмерный автомобиль говорил глава компании Maserati Гарольд Вестер. Он выразил надежду, что новинка поможет Maserati занять десять процентов мирового премиум-сегмента.

Кроме того, для увеличения доли присутствия на мировом рынке компания Maserati планирует расширить гамму модификаций седана Quattroporte за счет выпуска полноприводных версий.