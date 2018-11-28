Новой Mazda3 добавили мотор с воспламенением от сжатия и полный привод

Также у Mazda3 нового поколения появился полный привод i-Activ AWD. Прежде он был прерогативой машин для японского рынка. Трансмиссия будет работать в тандеме с системой G-Vectoring Control Plus, варьирующей тягу двигателя в зависимости от угла поворота руля, скорости и действующих на автомобиль ускорений, и сможет контролировать вертикальную загрузку колес.