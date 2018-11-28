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14:11

Новой Mazda3 добавили мотор с воспламенением от сжатия и полный привод

Машине улучшили акустический комфорт и упростили подвеску

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялся дебют седана и хэтчбека Mazda3 нового поколения. Модель изменилась внешне, получила инновационный двигатель SkyActiv-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизелях, и полный привод i-Activ AWD с муфтой подключения задней оси.

«Тройка» нового поколения построена с применением структурной архитектуры Skyactiv-Vehicle с набором закольцованных соединений, повышающих жесткость кузова, и специально созданными демпфирующими зонами, гасящими энергию удара и вибрации. Спереди используются стойки MacPherson, сзади — заново спроектированная торсионная балка (на машинах предыдущего поколения была многорычажка). Подвеска получила измененную геометрию и втулки со сферической внутренней частью.

Для уменьшения акустической и вибрационной нагруженности в новой Mazda3 оптимизирован вертикальный ход колес, в потолке и напольных ковриках используется дополнительный шумопоглощающий слой. Пол машины сделан с применением технологии «двух стенок», когда между кузовом и внутренней обшивкой остается свободное пространство, заполненное волоконным материалом.

Гамма двигателей новинки будет состоять из «атмосферников» нынешнего семейства Skyactiv-G объемом 1,5, 2,0 и 2,5 литра, 1,8-литрового дизеля Skyactiv-D и сверхэкономичного бензинового мотора Skyactiv-X объемом 2,0 литра с приводным нагнетателем и технологией SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition, «воспламенение от сжатия, управляемое искровым зажиганием»). Характеристики агрегатов пока держатся в секрете. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

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Также у Mazda3 нового поколения появился полный привод i-Activ AWD. Прежде он был прерогативой машин для японского рынка. Трансмиссия будет работать в тандеме с системой G-Vectoring Control Plus, варьирующей тягу двигателя в зависимости от угла поворота руля, скорости и действующих на автомобиль ускорений, и сможет контролировать вертикальную загрузку колес.

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В оснащение модели вошла аудиосистема с восемью динамиками, которую за доплату можно заменить комплектом Bose с дополнительным центральным спикером, парой задних сателлитов и сабвуфером. Набор ассистирующих систем i-Activsense включает инфракрасную камеру для контроля состояния водителя и уровня его внимания, систему слежения за автомобилями, двигающимися в поперечном направлении спереди, пробочный круиз-контроль.

Рыночный дебют новой Mazda3 состоится в начале следующего года. Сначала модель поступит к дилерам марки в США и Канаде. Детальные характеристики будут объявлены ближе к старту продаж.

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