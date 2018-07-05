Компания раскрыла элементы салона следующего кроссовера

Пульс

Появились изображения интерьера нового Mercedes-Benz GLE

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5 июля 2018

Компания Mercedes-Benz показала интерьер кроссовера GLE следующего поколения. Как сообщает корреспондент «Мотора», автомобиль продемонстрировали журналистам в главной дизайн-студии марки в Зиндельфингене, однако сама машина находилась в темной комнате и была заклеена камуфляжной пленкой. Освещенным на презентации оставили только ее интерьер.

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Детальную информации о следующем GLE в компании пока еще не разглашают. На данный момент известно, что кроссовер получит на передней панели два 12,3-дюймовым дисплея под единым стеклом, трехспицевый руль в стиле нового S-Class c сенсорными панелями, новый тачпад мультимедийной системы без традиционного вращающегося селектора, а также интерфейс MBUX, как на семействе A-Class.

Кроме того, у вседорожника появятся новые клавиши климат-контроля. Они по-прежнему останутся качающимися, но теперь будут отфрезерованы из металла с иной текстурой. Как говорят в компании, они станут более «основательными».

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Нынешний Mercedes-Benz GLE выпускается с 2015 года, однако он фактически является лишь доработанным вариантом модели ML 2011 года с индексом W166.

В России кроссовер сейчас доступен в четырех бензиновых версиях, начиная от 333-сильной «шестерки» и заканчивая 585-сильным «заряженным» вариантом от AMG. Также доступен гибрид с бензиновым V6 3.0 мощностью 333 силы и электрмотором на 167 сил. Дизелей два: GLE 250 d с 204-сильной «четверкой» и 350 d с мотором V6 3.0 мощностью 249 сил.

New GLE AMG ❓ 🙈 #onlyforamg

Публикация от Mercedes Benz Parramatta (@onlyforamg)

Самый доступный вариант модели стоит от 4 050 000 рублей – это будет GLE 250 d. Бензиновые машины оцениваются минимум в 4 690 000 рублей, а Mercedes-AMG GLE 63 обойдется в 8 290 000 рублей.

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