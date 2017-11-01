Появилась фотография нового рамного «Ниссана»Компания выпустит внедорожник на базе пикапа Navara
В Сети появилось первое изображение новой модели Nissan – рамного внедорожника, который будет построен на базе пикапа Navara. Фотографию со ссылкой на журнал Headlightmag опубликовало издание Paultan.
В Сети появилось первое изображение новой модели Nissan – рамного внедорожника, который будет построен на базе пикапа Navara. Фотографию со ссылкой на журнал Headlightmag опубликовало издание Paultan.
По предварительной информации, новый среднеразмерный внедорожник будет называться Xterra или Paladin. Впервые модель заметили на испытаниях в середине прошлого года. Она была полностью скрыта камуфляжем: была видна только решетка радиатора и секции противотуманных фар, которые идентичны изображенной на снимке машине.
Ожидается, что новинка разделит моторную гамму с «Наварой». Сейчас пикап предлагается с 2,3-литровым дизелем мощностью 160 и 190 сил. Он может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» и семидиапазонным «автоматом». Как и у «Навары», у нового «Ниссана», вероятно, будут версии с задним и полным приводом.
Дебют новинки Nissan состоится в текущем году.