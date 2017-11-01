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16:09, 01 ноября 2017
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Появилась фотография нового рамного «Ниссана»

Компания выпустит внедорожник на базе пикапа Navara

В Сети появилось первое изображение новой модели Nissan – рамного внедорожника, который будет построен на базе пикапа Navara. Фотографию со ссылкой на журнал Headlightmag опубликовало издание Paultan.

Появилась фотография нового рамного «Ниссана»
© Фото с сайта paultan.org
Ефим Репин

В Сети появилось первое изображение новой модели Nissan – рамного внедорожника, который будет построен на базе пикапа Navara. Фотографию со ссылкой на журнал Headlightmag опубликовало издание Paultan.

[На базе «Навары» построен пикап Mercedes-Benz X-Class, который мы уже протестировали](https://motor.ru/testdrives/mbxclass.htm)

На базе «Навары» построен пикап Mercedes-Benz X-Class, который мы уже протестировали

Daimler AG

По предварительной информации, новый среднеразмерный внедорожник будет называться Xterra или Paladin. Впервые модель заметили на испытаниях в середине прошлого года. Она была полностью скрыта камуфляжем: была видна только решетка радиатора и секции противотуманных фар, которые идентичны изображенной на снимке машине.

Новый Nissan сможет конкурировать с рамным внедорожником Toyota Fortuner, который будут продавать в России.

Ожидается, что новинка разделит моторную гамму с «Наварой». Сейчас пикап предлагается с 2,3-литровым дизелем мощностью 160 и 190 сил. Он может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» и семидиапазонным «автоматом». Как и у «Навары», у нового «Ниссана», вероятно, будут версии с задним и полным приводом.

Дебют новинки Nissan состоится в текущем году.

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