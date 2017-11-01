Появилась фотография нового рамного «Ниссана»

Ожидается, что новинка разделит моторную гамму с «Наварой». Сейчас пикап предлагается с 2,3-литровым дизелем мощностью 160 и 190 сил. Он может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» и семидиапазонным «автоматом». Как и у «Навары», у нового «Ниссана», вероятно, будут версии с задним и полным приводом.

Дебют новинки Nissan состоится в текущем году.