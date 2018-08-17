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17 августа 14:21

16-летняя BMW M5 почти без пробега уйдет с молотка

Автомобиль планируют продать за 180 тысяч долларов

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На следующей неделе торговый дом Gooding & Company выставит на продажу BMW M5 (E39), пробег которой составляет всего 703 километра. За автомобиль на аукционе хотят выручить от 140 до 180 тысяч долларов (от 9,4 до 12,1 миллиона рублей по текущему курсу).

Серебристый «заряженный» седан был приобретен в 2002 году коллекционером автомобилей BMW Гленом Конкли. Он известен тем, что всегда покупал две машины: «одну просто, чтобы поездить, а вторую – для консервации». Тем не менее, на этой «ЭмПятой» он наездил почти тысячу километров. В комплектацию машины входит даже VHS-кассета с обзорным видео про семейство «пятерки» Е39.

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В этом кузове седан M5 производился с 1998 по 2003 год. Модель оснащается 400-сильной восьмеркой объемом 4,9 литра, которая позволяла машине набирать «сотню» за 5,3 секунды. Всего было выпущено 20 482 экземпляра таких «ЭмПятых».

В прошлом году 24-летний универсал BMW M5 (E34) с пробегом 155 тысяч километров выставили на продажу за 130 тысяч долларов, а в 2006-м в Сети продавали «заряженный» седан E39 с пробегом 500 километров.

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