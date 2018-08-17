16-летняя BMW M5 почти без пробега уйдет с молотка

Серебристый «заряженный» седан был приобретен в 2002 году коллекционером автомобилей BMW Гленом Конкли. Он известен тем, что всегда покупал две машины: «одну просто, чтобы поездить, а вторую – для консервации». Тем не менее, на этой «ЭмПятой» он наездил почти тысячу километров. В комплектацию машины входит даже VHS-кассета с обзорным видео про семейство «пятерки» Е39.