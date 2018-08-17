16-летняя BMW M5 почти без пробега уйдет с молотка

Серебристый «заряженный» седан был приобретен в 2002 году коллекционером автомобилей BMW Гленом Конкли. Он известен тем, что всегда покупал две машины: «одну просто, чтобы поездить, а вторую – для консервации». Тем не менее, на этой «ЭмПятой» он наездил почти тысячу километров. В комплектацию машины входит даже VHS-кассета с обзорным видео про семейство «пятерки» Е39.
В этом кузове седан M5 производился с 1998 по 2003 год. Модель оснащается 400-сильной восьмеркой объемом 4,9 литра, которая позволяла машине набирать «сотню» за 5,3 секунды. Всего было выпущено 20 482 экземпляра таких «ЭмПятых».
В прошлом году 24-летний универсал BMW M5 (E34) с пробегом 155 тысяч километров выставили на продажу за 130 тысяч долларов, а в 2006-м в Сети продавали «заряженный» седан E39 с пробегом 500 километров.