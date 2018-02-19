Новый Peugeot 508: первые изображения

На странице Peugeot Héritage в социальной сети Facebook появились первые шпионские фотографии седана Peugeot 508 нового поколения. На снимках пока видно мало деталей, однако можно понять, что задние фонари сделаны в точности такими же, как на прототипе Instinct, показанном в начале прошло года.

Новый седан 508 построят на модульной платформе EMP2 и оснастят системой автономного управления, которая сможет контролировать рулевое управление и тормоза, как при движении в городе, так и на шоссе.

Ожидается, что модель можно будет заказать с гибридной силовой установкой, однако подробной информации о моторной линейке пока нет. Седан нынешнего поколения также был доступен с дизель-электрической силовой установкой.

Peugeot 508 текущего поколения выпускается с 2011 года. Новую модель покажут в марте на автосалоне в Женеве.

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