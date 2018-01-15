Вот так будет выглядеть новая Acura RDX. Первые фотографии

В Сети появились фотографии кроссовера Acura RDX нового поколения. Снимки за день до публичной премьеры новинки опубликованы на YouTube-канале издания Motorward.

На изображениях видно, что дизайн нового RDX выполнят в стилистике последних моделей марки — кроссовера MDX и спортседана TLX. Ранее направление развитие дизайна своих автомобилей компания Acura продемонстрировала на примере концепт-кара Precision, дебютировавшего в 2016 году.

Кроссовер RDX нового поколения построят на платформе, которая разработана специально для Acura. Новинка получит цифровую приборную панель, новую мультимедийную систему, а также двухлитровую «турбочетверку» от Honda Accord и 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. На седане агрегат выдает 252 лошадиные силы и 369 Нм крутящего момент.

Вседорожник текущего поколения — один из бестселлеров марки на американском рынке. За 2017 год было продано 51 295 экземпляров. Модель оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 283 лошадиные силы и 342 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с шестиступенчатым «автоматом».

В России Acura RDX не продается с весны 2016 года.

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