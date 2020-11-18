Вот каким будет новый бюджетный кроссовер Renault

По габаритам Renault Kiger можно сравнить с Lada XRay, хотя в длину французский концепт не превышает четырех метров против 4 165 миллиметров у XRay. В отличие от кросс-хэтчбека, Kiger выглядит как полноценный кроссовер: дорожный просвет достигает 210 миллиметров, установлены 19-дюймовые диски, массивные защитные накладки по кругу и широкие рейлинги на крыше. Особенность концепта – необычный раздвоенный спойлер на пятой двери (причем этот элемент достанется и серийной версии) и зеленые поворотники.

Кузов шоу-кара выкрашен в уникальный цвет Aurora Borealis, который меняет оттенок в зависимости от угла обзора.