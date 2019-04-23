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19:26

Компания Renault показала новый электрический фургон

Прототип дает представлен о дизайне следующего Kangoo

Компания Renault показала концепт-кар Kangoo Z.E., который дает представление о том, как будет выглядеть серийный автомобиль следующего поколения. Ожидается, что на конвейере подобная машина появится к 2020 году.
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Дизайн прототипа Kangoo выполнен в новом фирменном стиле французской марки. Автомобиль получил иные фары и фонари, которые сделаны в едином С-образном дизайне, а также светящуюся светодиодную полоску, проходящую через весь передок и обрамляющую логотип Renault. Такой же элемент можно увидеть и в задней части кузова фургона.

Информации о технической начинке электрокара нет. Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа. Запас хода автомобиля составляет около 270 километров.

Модель нового поколения планируется собирать на заводе во французском Мобёже. За последние пять лет производитель вложил в эту площадку около полумиллиона евро.

Нынешний Kangoo Z.E. продается и в России. Цены на машину начинаются от 2,6 миллиона рублей.

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