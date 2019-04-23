Компания Renault показала новый электрический фургон

Дизайн прототипа Kangoo выполнен в новом фирменном стиле французской марки. Автомобиль получил иные фары и фонари, которые сделаны в едином С-образном дизайне, а также светящуюся светодиодную полоску, проходящую через весь передок и обрамляющую логотип Renault. Такой же элемент можно увидеть и в задней части кузова фургона.