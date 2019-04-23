Компания Renault показала новый электрический фургон

Дизайн прототипа Kangoo выполнен в новом фирменном стиле французской марки. Автомобиль получил иные фары и фонари, которые сделаны в едином С-образном дизайне, а также светящуюся светодиодную полоску, проходящую через весь передок и обрамляющую логотип Renault. Такой же элемент можно увидеть и в задней части кузова фургона.
Информации о технической начинке электрокара нет. Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа. Запас хода автомобиля составляет около 270 километров.
Модель нового поколения планируется собирать на заводе во французском Мобёже. За последние пять лет производитель вложил в эту площадку около полумиллиона евро.
Нынешний Kangoo Z.E. продается и в России. Цены на машину начинаются от 2,6 миллиона рублей.