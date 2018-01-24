Новый гиперкар Rimac: первые изображения

Хорватская компания Rimac показала на видео свой новый гиперкар, который дебютирует на Женевском автосалоне весной текущего года. Тизер машины размещен на официальной странице марки в социальной сети Facebook.

Ранее в Rimac заявили, что это будет совершенно новая модель, «радикально меняющая правила игры в сегменте». Никаких технических подробностей о новинке нет.

Единственная модель в линейке компании называется Concept One. Гиперкар оснащается четырьмя электромоторами на постоянных магнитах суммарной мощностью 1224 лошадиные силы и 1600 Нм крутящего момента.

До «сотни» машина способна разгоняться за 2,5 секунды, до 200 — за 6,2 секунды, до 300 километров в час — за 14,2 секунды. Максимальная скорость 355 километров в час.