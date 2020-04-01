В России появятся новые дорожные знаки и синяя разметка

К примеру, знак «Участок перекрестка» сигнализирует водителю о запрете въезда во время пробки на перекресток, обозначенный «вафельной» разметкой, которая в столице применяется с 2015 года. В свою очередь знак «Движение автобусов запрещено» запрещает въезд автобусов на обозначенную территорию без специального разрешения. Однако знак не распространяется на маршрутки и школьные автобусы. А таблички «Велосипедная зона» и «Конец велосипедной зоны» обозначают участок дороги, где велосипедисты имеют приоритет перед автомобилями и пешеходами.
Зона платной парковки теперь может обозначаться синей сплошной линией. А еще, водителям теперь в первую очередь нужно ориентироваться на дорожные знаки, ведь окончание желтой линии разметки не прекращает зону запрета парковки.
Одним из главных нововведений станут знаки, которые запрещают въезд на территорию автомобилей с низким экологическим классом двигателя. Подобные таблички планируется применять около парков и заповедников, а также в районах с плохой экологией. Помимо этого, для электромобилей появятся знаки «Вид транспортного средства» и «Кроме вида транспортного средства», которые будут использоваться с другими знаками для выделения парковочных мест исключительно электрокарам, или же напротив, запретят им въезд.
Для дипломатических миссий появится табличка «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса», которая будет запрещать парковку автомобилям, не являющимися средствами передвижения представителей посольств и консульств.
Новый ГОСТ запрещает применять знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета. Теперь данные обозначения будут расположены на указателях треугольной формы, которые позволят водителям правильно распознать знак, даже если он будет занесен снегом или грязью, или вовсе расположен задней стороной к водителю.