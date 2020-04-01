В России появятся новые дорожные знаки и синяя разметка

К примеру, знак «Участок перекрестка» сигнализирует водителю о запрете въезда во время пробки на перекресток, обозначенный «вафельной» разметкой, которая в столице применяется с 2015 года. В свою очередь знак «Движение автобусов запрещено» запрещает въезд автобусов на обозначенную территорию без специального разрешения. Однако знак не распространяется на маршрутки и школьные автобусы. А таблички «Велосипедная зона» и «Конец велосипедной зоны» обозначают участок дороги, где велосипедисты имеют приоритет перед автомобилями и пешеходами.

Зона платной парковки теперь может обозначаться синей сплошной линией. А еще, водителям теперь в первую очередь нужно ориентироваться на дорожные знаки, ведь окончание желтой линии разметки не прекращает зону запрета парковки.