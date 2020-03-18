В России появится новый дорожный знак

Как пояснили в ведомстве, сейчас знак «Фотовидеофиксация» устанавливается в качестве дополнительного к запрещающим знакам и его основная функция — уточнять действие таблички, с которой он применяется.

МВД России полагает, что нововведение позволит сократить количество дорожных знаков и повысить безопасность на дорогах. В будущем новым знаком планируют заменить избыточные запрещающие знаки — поскольку один комплекс может фиксировать сразу несколько нарушений, его одного будет достаточно, чтобы водители внимательнее относились к соблюдению ПДД на участке пути.