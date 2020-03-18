Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:55

В России появится новый дорожный знак

ГИБДД разработало поправки в ПДД касательно обозначения комплексов фотовидеофиксации

© Андрей Никеричев/агентство «Москва»
Анастасия Дубина
Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила, что ведомство разработало поправки в ПДД, которые касаются обозначения комплексов фотовидеофиксации. В ближайшее время на дорогах появится новый знак, обозначающий работу камеры на участке.

Как пояснили в ведомстве, сейчас знак «Фотовидеофиксация» устанавливается в качестве дополнительного к запрещающим знакам и его основная функция — уточнять действие таблички, с которой он применяется.

МВД России полагает, что нововведение позволит сократить количество дорожных знаков и повысить безопасность на дорогах. В будущем новым знаком планируют заменить избыточные запрещающие знаки — поскольку один комплекс может фиксировать сразу несколько нарушений, его одного будет достаточно, чтобы водители внимательнее относились к соблюдению ПДД на участке пути.

Пока что нет финального изображения будущего знака, однако в сообщении пресс-службы ведомства сказано, что он будет соответствовать изображениям информационных знаков, существующим в ПДД. Скорее всего, это будет синяя табличка с белым прямоугольником внутри и изображением камеры.

Источник: ГИБДД