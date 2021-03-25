Обновленная Toyota Camry для России: все подробности и цены

В салоне появился новый дисплей мультимедийной системы и воздуховоды. Размер экрана варьируется от семи до девяти дюймов (в зависимости от комплектации). В начальных комплектациях в интерьере присутствуют вставки «под титан», в более дорогих версиях — «под черное дерево».

Обновлённая Toyota Camry стала второй моделью в линейке производителя, которая получила функцию Toyota Connected Services — она позволяет управлять автомобилем со смартфона. В мобильном приложении доступна функция «найти мой автомобиль», которая проложит кратчайший маршрут к седану, функция «напоминания», которая автоматически ведет календарь замены шин и планового техобслуживания, а также «контроль заряда аккумулятора» и «аварийный ассистент».