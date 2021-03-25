Обновленная Toyota Camry для России: все подробности и цены

Визуально рестайлинговую «Камри» можно отличить по иному переднему бамперу и измененным воздухозаборникам с декоративными накладками по бокам. В базовой комплектации стали доступны 17-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна. Кроме того, теперь стали доступны два новых цвета кузова: синий и красный «металлик».
Toyota
В салоне появился новый дисплей мультимедийной системы и воздуховоды. Размер экрана варьируется от семи до девяти дюймов (в зависимости от комплектации). В начальных комплектациях в интерьере присутствуют вставки «под титан», в более дорогих версиях — «под черное дерево».
Обновлённая Toyota Camry стала второй моделью в линейке производителя, которая получила функцию Toyota Connected Services — она позволяет управлять автомобилем со смартфона. В мобильном приложении доступна функция «найти мой автомобиль», которая проложит кратчайший маршрут к седану, функция «напоминания», которая автоматически ведет календарь замены шин и планового техобслуживания, а также «контроль заряда аккумулятора» и «аварийный ассистент».
Toyota
В списке систем безопасности появилась система предотвращения столкновения с функцией распознавания препятствия и экстренного торможения. Она способна распознавать другие автомобили и велосипедистов, и даже может «увидеть» пешехода в ночное время суток. С этого года систему дополнили функцией помощи при повороте на перекрестке и помощи при рулении в экстренной ситуации: последняя помогает объехать препятствие, сохранив при этом траекторию движения.
Toyota
Теперь стала доступна «спортивная» версия GR Sport. Вариантов отделки экстерьера два: в белом или красном цвете с контрастной черной крышей и акцентами на кузове. Для этой версии доступны два мотора – 2,5- и 3,5-литровый. Автомобили с первым из них можно отличить по двухцветным колесным дискам, а у моделей с более мощным агрегатом диски черные. Еще одним отличием стало появление в салоне кнопок выбора режима движения.
Фото: Toyota
В моторной гамме произошли наиболее заметные изменения: появились новые агрегаты и бесступенчатая трансмиссия Direct Shift CVT. Двигатели по объему остались те же самые, но у всех атмосферников увеличена степень сжатия, а также есть система изменения фаз газораспределения и комбинированный впрыск топлива.
Базовую рядную «четверку» объемом два литра заменили на новую M20A-FKS, добавив ему в пару вариатор вместо прежнего автомата. Мощность мотора осталась прежней (150 сил), но максимальный крутящий момент возрос на 14 Нм (до 206 Нм). Расход топлива при этом снизился на 1,1 литра, а время разгона до сотни сократилось на 1,5 секунды.
Мощность 2,5-литрового мотора (теперь его индекс A25A-FKS) выросла на 19 лошадиных сил (до 200 сил), а крутящий момент подрос на 12 Нм (243 Нм). Вместо шестидиапазонного автомата двигатель теперь агрегатируется с восьмидиапазонной коробкой передач. Сотню такой седан набирает на 1,2 быстрее предшественника – за 8,7 секунды.
Топовые «Камри» по-прежнему комплектуются 3,5-литровым V6, выдающим 249 лошадиных сил.
После обновления модель подорожала — теперь цены на седан начинаются от 1 846 000 рублей (дорестайлинговая Камри стоила от 1 793 000 рублей). Версия с мотором 2.5 обойдется минимум в 2 117 000 рублей, а топовый вариант оценили минимум в 2 669 000 рублей.