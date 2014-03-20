Новые «Смарты» будут похожи на Renault Twingo на три четверти

По словам Винклер, у новых «Смартов» и «Твинго» общим будет заднемоторное и заднеприводное шасси, а также линейка силовых установок. При этом будущий ForTwo сохранит прежнюю габаритную длину 2692 миллиметра, а длина ForFour составит 3505 миллиметров (для сравнения, Twingo от бампера до бампера — 3581 миллиметр). В плане дизайна машины будут полностью отличаться.

Кроме того, «Смарт» останется двухместным, тогда как для «Рено» не планируется создавать такую модификацию. Также у ForTwo появится электрическая версия.

Новые «Смарты» будут предлагаться с 900-кубовым трехцилиндровым турбомотором мощностью 90 лошадиных сил и 70-сильным атмосферником объемом 1,0 литр.

Публичный дебют новинок пройдет, как ожидается, на осеннем моторшоу в Париже. Европейские продажи моделей начнутся ближе к концу текущего года. Впоследствии на базе ForFour будет создан кроссовер. Он получит увеличенный дорожный просвет и пластиковый обвес кузова с расширенными колесными арками.

Выпуск двухместного «Смарта» нового поколения наладят на заводе во французском Хамбахе. Четырехместная модель Smart и новый «Твинго» встанут на конвейер предприятия Renault в словенском городе Ново-Место.