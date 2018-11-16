Kia Soul нового поколения получит фары с «прищуром»

По предварительной информации, новый Kia Soul предложат с бензиновыми турбомоторами и электрической силовой установкой. В ее состав войдет 135-сильный двигатель и батарея емкостью 39 киловатт-часов. Запас хода электрокара составит около 320 километров.

В России Kia Soul сейчас доступен с моторами мощностью 124, 132, 150 и 204 силы. Цены на кроссовер начинаются от 951 тысячи рублей.