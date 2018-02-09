Итальянцы запустят в серию современный вариант спорткара Stratos

Компании Manifattura Automobili Torino (MAT) и New Stratos Gbr объявили о намерении возобновить производство спорткара, создававшегося восемь лет назад в качестве современной интерпретации легендарной Lancia Stratos. Машину покажут публике на мартовском моторшоу в Женеве.

Изначально современный вариант «Стратоса» был разработан ателье Pininfarina по специальному заказу немецкого бизнесмена Михаэля Строшека. Машину построили на базе Ferrari F430 Scuderia и оснастили 540-сильной «восьмеркой» объемом 4,3 литра. «Сотню» такая машина способна набирать за 3,3 секунды, а 200 километров в час — за 9,7 секунды. Автомобиль обошелся Строшеку примерно в три миллиона евро.

Ателье Pininfarina рассчитывало запустить спорткар в мелкосерийное производство, поскольку после премьеры свое желание приобрести подобную машину выразило более 40 человек. Однако компания Ferrari запретила выпускать купе, используя агрегаты итальянской компании.

В связи с этим Pininfarina пришлось отказаться от проекта. Это же означает, что в текущем году в Женеве покажут спорткар, созданный на другой платформе. Какой именно, пока не уточняется. Тем не менее, новое шасси, как уточняет производитель, позволит создать и гоночную версию, и «вседорожную» Safari-модификацию.

Фирмы Manifattura Automobili Torino (MAT) и New Stratos Gbr пока лишь уточняют, что приобрели у «Пининфарины» лицензию на выпуск этой машины. Планируется построить 25 автомобилей. Каждый из них получит карбоновый кузов. О силовой установке ничего не сообщается.

Ожидаемая стоимость спорткара – около 835 тысяч долларов. Это примерно на 300 тысяч долларов дороже автомобиля, который рассчитывала выпускать «Пининфарина».

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?