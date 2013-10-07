Хэтчбек Suzuki Swift подорожал после обновления

Компания Suzuki назвала российскую стоимость обновленного хэтчбека Swift. Цены на модель начинаются от 615 тысяч рублей. По сравнению с дорестайлинговой версией, "Свифт" подорожал на 42 тысячи рублей.

В базовом оснащении хэтчбек предлагается в пятидверной версии с 94-сильным бензиновым двигателем 1.2 и пятидиапазонной механической коробкой (модель также доступна с четырехступенчатым "автоматом").