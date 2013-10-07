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22:03, 07 октября 2013
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Хэтчбек Suzuki Swift подорожал после обновления

В России обновленный Swift стал дороже на 42 тысячи рублей

Компания Suzuki назвала российскую стоимость обновленного хэтчбека Swift. Цены на модель начинаются от 615 тысяч рублей. По сравнению с дорестайлинговой версией, "Свифт" подорожал на 42 тысячи рублей.

Suzuki Swift

Suzuki Swift
Suzuki Swift
© Suzuki
Ярослав Гронский

Компания Suzuki назвала российскую стоимость обновленного хэтчбека Swift. Цены на модель начинаются от 615 тысяч рублей. По сравнению с дорестайлинговой версией, "Свифт" подорожал на 42 тысячи рублей.

В базовом оснащении хэтчбек предлагается в пятидверной версии с 94-сильным бензиновым двигателем 1.2 и пятидиапазонной механической коробкой (модель также доступна с четырехступенчатым "автоматом").

Хэтчбек Suzuki Swift подорожал после обновления

От предшественника обновленный Swift отличается иным передним бампером, модернизированной радиаторной решеткой и материалами обивки салона. Кроме того, в комплектации GLX появились иные колесные диски, светодиодные фары дневного света, а также повторители поворотников в наружных зеркалах. "Свифт" стал доступен с двумя новыми цветами "металлик" – желтым Sunburst Yellow и синим Boost Blue.

Хэтчбек Suzuki Swift подорожал после обновления

Новинка будет конкурировать с Skoda Fabia (86 лошадиных сил, от 554 тысяч рублей), Opel Corsa (85 лошадиных сил, от 549 тысяч рублей) и Kia Rio (107 лошадиных сил, от 489 тысяч 900 рублей).

Хэтчбек Suzuki Swift подорожал после обновления

Как сообщалось ранее, компания Suzuki намерена вывести на российский рынок полноприводную модификацию хэтчбека Swift. О сроках появления такой версии в России пока не известно. Новое поколение модели выпустят в 2016 году.

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