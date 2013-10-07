Хэтчбек Suzuki Swift подорожал после обновления

Хэтчбек Suzuki Swift подорожал после обновленияВ России обновленный Swift стал дороже на 42 тысячи рублей
Компания Suzuki назвала российскую стоимость обновленного хэтчбека Swift. Цены на модель начинаются от 615 тысяч рублей. По сравнению с дорестайлинговой версией, "Свифт" подорожал на 42 тысячи рублей.
Suzuki Swift
Компания Suzuki назвала российскую стоимость обновленного хэтчбека Swift. Цены на модель начинаются от 615 тысяч рублей. По сравнению с дорестайлинговой версией, "Свифт" подорожал на 42 тысячи рублей.
В базовом оснащении хэтчбек предлагается в пятидверной версии с 94-сильным бензиновым двигателем 1.2 и пятидиапазонной механической коробкой (модель также доступна с четырехступенчатым "автоматом").
От предшественника обновленный Swift отличается иным передним бампером, модернизированной радиаторной решеткой и материалами обивки салона. Кроме того, в комплектации GLX появились иные колесные диски, светодиодные фары дневного света, а также повторители поворотников в наружных зеркалах. "Свифт" стал доступен с двумя новыми цветами "металлик" – желтым Sunburst Yellow и синим Boost Blue.
Новинка будет конкурировать с Skoda Fabia (86 лошадиных сил, от 554 тысяч рублей), Opel Corsa (85 лошадиных сил, от 549 тысяч рублей) и Kia Rio (107 лошадиных сил, от 489 тысяч 900 рублей).
Как сообщалось ранее, компания Suzuki намерена вывести на российский рынок полноприводную модификацию хэтчбека Swift. О сроках появления такой версии в России пока не известно. Новое поколение модели выпустят в 2016 году.