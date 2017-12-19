Новый Volkswagen Touareg: первые фотографии

В распоряжении издания Autoevolution оказались шпионские фотографии внедорожника Volkswagen Touareg следующего поколения. Автомобиль был запечатлен без камуфляжа во время съемок официальных промо-материалов.

Новый «Туарег» построен в стилистике концепт-кара T-Prime GTE, дебютировавшего весной прошлого года на моторшоу в Пекине. Габаритная длина прототипа составляет 5069 миллиметров, а серийная машина, по предварительным данным, будет короче шоу-кара примерно на десять сантиметров.

Схожее оформление передней части кузова уже используется «Фольксвагеном» на фастбэке Arteon. Судя по снимкам, у следующего «Туарега» появятся полностью светодиодные фары головного света и задние фонари, а эмблема с называнием модели переедет в центр крышки багажника.

1/3 2/3 3/3 Фото KGP с сайта autoevolution.com Фото KGP с сайта autoevolution.com Фото KGP с сайта autoevolution.com

Модель будет построена на модульной платформе MLB, используемой для нового Porsche Cayenne, Audi Q7 и Bentley Bentayga. В гамму двигателей войдут «шестерки» и «восьмерки», а также гибридная силовая установка. На концепте T-Prime GTE она выдавала 380 лошадиных сил. В ее состав входил двухлитровый турбомотор, восьмиступенчатый «автомат» и комплект батарей емкостью 14,1 киловатт-часа.

Ожидается, что публичный дебют нового «Туарега» состоится в начале следующего года.