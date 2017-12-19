Фотошпионы засняли внедорожник следующего поколения

Пульс

Новый Volkswagen Touareg: первые фотографии

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19 декабря 2017

В распоряжении издания Autoevolution оказались шпионские фотографии внедорожника Volkswagen Touareg следующего поколения. Автомобиль был запечатлен без камуфляжа во время съемок официальных промо-материалов.

[Все о T-Prime GTE: распутываем клубок концептов VW, знакомясь c прототипом нового Touareg](https://motor.ru/lab/vwtprime.htm)

Все о T-Prime GTE: распутываем клубок концептов VW, знакомясь c прототипом нового Touareg

Новый «Туарег» построен в стилистике концепт-кара T-Prime GTE, дебютировавшего весной прошлого года на моторшоу в Пекине. Габаритная длина прототипа составляет 5069 миллиметров, а серийная машина, по предварительным данным, будет короче шоу-кара примерно на десять сантиметров.

Схожее оформление передней части кузова уже используется «Фольксвагеном» на фастбэке Arteon. Судя по снимкам, у следующего «Туарега» появятся полностью светодиодные фары головного света и задние фонари, а эмблема с называнием модели переедет в центр крышки багажника.

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Фото KGP с сайта autoevolution.com

Фото KGP с сайта autoevolution.com

Фото KGP с сайта autoevolution.com

Фото KGP с сайта autoevolution.com

Фото KGP с сайта autoevolution.com

Фото KGP с сайта autoevolution.com

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Модель будет построена на модульной платформе MLB, используемой для нового Porsche Cayenne, Audi Q7 и Bentley Bentayga. В гамму двигателей войдут «шестерки» и «восьмерки», а также гибридная силовая установка. На концепте T-Prime GTE она выдавала 380 лошадиных сил. В ее состав входил двухлитровый турбомотор, восьмиступенчатый «автомат» и комплект батарей емкостью 14,1 киловатт-часа.

Ожидается, что публичный дебют нового «Туарега» состоится в начале следующего года.

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Фото KGP с сайта autoevolution.com
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