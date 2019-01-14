В США заменят знаки с числом 69 на 68,9. Чтобы их не воровали

За последние шесть лет сотрудникам ведомства пришлось заменить 608 знаков, обозначающих расстояние. По всей видимости, большинство из них были похищены проезжавшими водителями — просто потому, что им понравились изображенные на них числа.

Самым популярными оказались знаки с отметками в 69 и 420 миль. Причины популярности первого очевидны — число 69 у многих ассоциируется с позой в сексе. А вот второе требует некоторых культурологических пояснений: число 420 ассоциируется с марихуаной, поскольку общественники, борющиеся за легализацию каннабиса, проводят свои протестные акции 20 апреля.