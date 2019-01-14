Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:19

В США заменят знаки с числом 69 на 68,9. Чтобы их не воровали

Власти посчитали, что новое число не привлечет внимание воров

В США придумали, как бороться с воровством дорожных знаков: в департаменте транспорта штата Вашингтон решили писать на них другие числа, не интересные для воров.
Загрузка...

За последние шесть лет сотрудникам ведомства пришлось заменить 608 знаков, обозначающих расстояние. По всей видимости, большинство из них были похищены проезжавшими водителями — просто потому, что им понравились изображенные на них числа.

Самым популярными оказались знаки с отметками в 69 и 420 миль. Причины популярности первого очевидны — число 69 у многих ассоциируется с позой в сексе. А вот второе требует некоторых культурологических пояснений: число 420 ассоциируется с марихуаной, поскольку общественники, борющиеся за легализацию каннабиса, проводят свои протестные акции 20 апреля.

Загрузка...

Раньше дорожники нередко пропускали соответствующие знаки. Но это плохой способ: в сельской местности – это редкий надежный способ найти нужный поворот. Поэтому теперь чиновники транспортного ведомства штата Вашингтон решили использовать знак с числом 68,9 вместо отметки в 69 миль, а на 420-мильных столбах смонтировать таблички «419,9».

Похожими уловками приходится пользоваться и дорожникам из других штатов. Например, в Айдахо также перешли на знак «419,9».

Источник 10News WTSP
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...