В США заменят знаки с числом 69 на 68,9. Чтобы их не воровали

За последние шесть лет сотрудникам ведомства пришлось заменить 608 знаков, обозначающих расстояние. По всей видимости, большинство из них были похищены проезжавшими водителями — просто потому, что им понравились изображенные на них числа.
Самым популярными оказались знаки с отметками в 69 и 420 миль. Причины популярности первого очевидны — число 69 у многих ассоциируется с позой в сексе. А вот второе требует некоторых культурологических пояснений: число 420 ассоциируется с марихуаной, поскольку общественники, борющиеся за легализацию каннабиса, проводят свои протестные акции 20 апреля.
Раньше дорожники нередко пропускали соответствующие знаки. Но это плохой способ: в сельской местности – это редкий надежный способ найти нужный поворот. Поэтому теперь чиновники транспортного ведомства штата Вашингтон решили использовать знак с числом 68,9 вместо отметки в 69 миль, а на 420-мильных столбах смонтировать таблички «419,9».
Похожими уловками приходится пользоваться и дорожникам из других штатов. Например, в Айдахо также перешли на знак «419,9».