Названы российские цены на новый BMW X5
Компания BMW объявила российские цены на кроссовер X5 нового поколения. На старте продаж модель будет доступна в четырех модификациях: xDrive30d, xDrive40i, xDrive50i и M50d. Цены начинаются от 4 590 000 рублей. В салонах дилеров машины появятся 24 ноября.
Базовая версия BMW X5 xDrive30d оснащается трехлитровым дизелем, выдающим 249 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Более мощный вариант — xDrive40i — имеет бензиновый мотор мощностью 340 сил (450 Нм). Также российским покупателям доступна динамичная модификация X5 xDrive50i c новым агрегатом 4.4 V8 (462 сил и 650 Нм момента) и «спортивный» X5 M50d, оснащенный дизелем с четырьмя турбокомпрессорами. Отдача агрегата составляет 400 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.
Цены на BMW X5
|Комплектация
|Цена (рублей)
|xDrive30d
|4 590 000
|xDrive40i
|4 760 000
|xDrive50i
|5 440 000
|M50d
|5 590 000
Все модификации BMW X5 комплектуются восьмидиапазонным «автоматом». Версии X5 M50d положена спортивная АКП Steptronic с подрулевыми лепестками, адаптивная подвеска, тормоза, активный дифференциал M Sport, а также иная выхлопная система.
В список стандартного оснащения кроссовера входит система BMW Live Cockpit Professional, позволяющая настроить электронную приборную панель и дисплей под потребности водителя, светодиодные фары, 19-дюймовые колесные диски, отделка салона перфорированной кожей, климат-контроль, круиз-контроль.
За дополнительную плату доступна панорамная крыша, фоновая подсветка салона, многофункциональные сиденья и подстаканники с функцией охлаждения и подогрева, лазерная головная оптика, а также ассистент движения задним ходом, позволяющий автомобилю автоматические двигаться назад по ранее пройденному пути до 50 метров, и система ночного видения.
BMW X5 предыдущего поколения в базовом исполнении xDrive35i доступен до цене от четырех миллионов рублей. Такая машина комплектуется трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 306 лошадиных сил (400 Нм). Коробка — восьмидиапазонный «автомат».