Названы российские цены на новый BMW X5

Компания BMW объявила российские цены на кроссовер X5 нового поколения. На старте продаж модель будет доступна в четырех модификациях: xDrive30d, xDrive40i, xDrive50i и M50d. Цены начинаются от 4 590 000 рублей. В салонах дилеров машины появятся 24 ноября.

Базовая версия BMW X5 xDrive30d оснащается трехлитровым дизелем, выдающим 249 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Более мощный вариант — xDrive40i — имеет бензиновый мотор мощностью 340 сил (450 Нм). Также российским покупателям доступна динамичная модификация X5 xDrive50i c новым агрегатом 4.4 V8 (462 сил и 650 Нм момента) и «спортивный» X5 M50d, оснащенный дизелем с четырьмя турбокомпрессорами. Отдача агрегата составляет 400 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.

Цены на BMW X5

Комплектация Цена (рублей) xDrive30d 4 590 000 xDrive40i 4 760 000 xDrive50i 5 440 000 M50d 5 590 000

Все модификации BMW X5 комплектуются восьмидиапазонным «автоматом». Версии X5 M50d положена спортивная АКП Steptronic с подрулевыми лепестками, адаптивная подвеска, тормоза, активный дифференциал M Sport, а также иная выхлопная система.

В список стандартного оснащения кроссовера входит система BMW Live Cockpit Professional, позволяющая настроить электронную приборную панель и дисплей под потребности водителя, светодиодные фары, 19-дюймовые колесные диски, отделка салона перфорированной кожей, климат-контроль, круиз-контроль.

За дополнительную плату доступна панорамная крыша, фоновая подсветка салона, многофункциональные сиденья и подстаканники с функцией охлаждения и подогрева, лазерная головная оптика, а также ассистент движения задним ходом, позволяющий автомобилю автоматические двигаться назад по ранее пройденному пути до 50 метров, и система ночного видения.

BMW X5 предыдущего поколения в базовом исполнении xDrive35i доступен до цене от четырех миллионов рублей. Такая машина комплектуется трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 306 лошадиных сил (400 Нм). Коробка — восьмидиапазонный «автомат».