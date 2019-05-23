Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:04

«Яндекс.Авто» научили управлять машиной со смартфона

Компания представила новую версию платформы

Компания «Яндекс» представила новую версию платформы «Яндекс.Авто». Она научилась через смартфон взаимодействовать с бортовыми системами автомобиля, напоминать о месте парковки и автоматически оплачивать её, а также уведомлять об эвакуации.
Загрузка...

Новая версия «Яндекс.Авто» сможет получать информацию о пройденном пути и углах поворота колес — это поможет вести автомобиль по маршруту даже при отсутствии сигнала GPS. Вдобавок управлять машиной можно будет дистанционно: появится возможность с помощью смартфона разблокировать и блокировать двери, запускать двигатель и климатическую установку. При этом все функции будут поддерживаться голосовым помощником «Алиса».

Кроме того, «Яндекс.Авто» научился автоматически переносить маршрут из «Навигатора» в бортовую систему автомобиля, сохранять информацию о месте парковки и уведомлять о перемещении машины или её эвакуации. Наконец, «Яндекс.Авто» теперь может самостоятельно платить за парковку и бензин.

Обновление будет доступно для фирменных головных устройств «Яндекс.Авто», которые можно установить вместо штатной медиасистемы на некоторые модели Hyundai, Lada, Mitsubishi, Renault, Skoda и Toyota. Вместе с головным устройством покупателям предлагается интернет на полгода и бесплатный доступ к сервисам «Яндекса».

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...