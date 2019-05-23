«Яндекс.Авто» научили управлять машиной со смартфона

Новая версия «Яндекс.Авто» сможет получать информацию о пройденном пути и углах поворота колес — это поможет вести автомобиль по маршруту даже при отсутствии сигнала GPS. Вдобавок управлять машиной можно будет дистанционно: появится возможность с помощью смартфона разблокировать и блокировать двери, запускать двигатель и климатическую установку. При этом все функции будут поддерживаться голосовым помощником «Алиса».

Кроме того, «Яндекс.Авто» научился автоматически переносить маршрут из «Навигатора» в бортовую систему автомобиля, сохранять информацию о месте парковки и уведомлять о перемещении машины или её эвакуации. Наконец, «Яндекс.Авто» теперь может самостоятельно платить за парковку и бензин.