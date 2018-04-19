Фотошпионы раскрыли интерьер нового BMW Z4

В Сети появились шпионские снимки салона родстера BMW Z4 следующего поколения, который получит новую виртуальную приборную панель и комплекс iDrive, представленные несколько дней назад. Фотографии опубликованы изданием Carscoops.

Архитектура передней панели и центрального тоннеля нового BMW Z4 почти в точности повторяет интерьер одноименного прототипа, представленного летом прошлого года. У машин совпадает расположение блоков управления климат-контролем и аудиосистемой, а также отдельных кнопок и переключателей.

1/2 2/2 Салон концепт-кара BMW Concept Z4 Салон предсерийного прототипа BMW Z4 нового поколения

В центре находится дисплей информационно-развлекательной системы, управлять которой можно с помощью поворотного контроллера, жестов, голоса и самого тачскрина. Слева — настраиваемая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. На нее можно вывести подсказки навигационной системы и блоки с персонализированным контентом.

Новая виртуальная приборная панель BMW

На центральном тоннеле расположится «шайба» iDrive, короткий электронный рычаг коробки передач, кнопки смены режимов работы управляющей электроники, а также небольшой отсек с USB-портами и, вероятно, беспроводной зарядкой для смартфонов.

По предварительной информации, товарная версия BMW Z4 нового поколения дебютирует на специальном мероприятии летом текущего года. Публичный дебют новинки состоится осенью на Парижском автосалоне.

Новый Z4 немецкий производитель разрабатывает совместно к «Тойотой», которая свой вариант этого родстера станет продавать под возрожденным именем Supra.