Компания Zenvo представит новинку на моторшоу в Женеве

Пульс

Датский производитель гиперкаров запустит в серию новую модель

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30 января 2018

Датский производитель гиперкаров Zenvo опубликовал тизеры новой модели, от которой «будут в восторге даже требовательные энтузиасты». Публичный дебют новинки состоится в марте на Женевском автосалоне.

Он станет преемником не только первого гиперкара марки — TS1 GT — но трековой модификации TSR. Компания использует опыт, полученный во время разработки этой машины, при постройке новой модели. Детальной информации о будущей модели пока нет.

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Zenvo TS1 GT оснащается 5,8-литровой V-образной «восьмеркой» со спаренными механическими нагнетателями. Отдача агрегата составляется 1163 лошадиных сил и 1139 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с семиступенчатой коробкой передач с электро-гидравлическими подрулевыми переключателями.

До 100 километров в час TS1 GT способен разгоняться за 2,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 375 километров в час.

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