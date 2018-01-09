Hyundai огласил название нового водородного кроссовера

Компания Hyundai в рамках выставки потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе огласила название нового водородного кроссовера, который в линейке автопроизводителя заменит ix35 Fuel Cell. Новинка называется NEXO.

Вседорожник укомплектован электрическим двигателем мощностью 120 киловатт (163 лошадиные силы). Агрегат питается от блока топливных элементов, а также 40-киловаттной батареи.

Максимальный заявленный запас хода Hyundai NEXO составляет 370 миль (примерно 590 километров). При этом во время первого показа кроссовера, который состоялся в августе 2017 года в Сеуле, когда корейцы показали только модель, но не огласили ее название, говорилось о 800-километровом запасе хода, измеренном по европейской методике.

С места до 96 километров в час новый водородный кроссовер Hyundai разгоняется за 9,5 секунды. Это на три секунды быстрее по сравнению с предшественником.

В перечень оснащения Hyundai NEXO входят, например, система кругового обзора, которая работает за счет камер, установленных снаружи автомобиля. Изображение с них выводится на экран мультимедийной системы, в частности, при перестроениях. Это позволяет рассмотреть объекты, которые оказываются в мертвых зонах боковых зеркал. Похожую технологию использует компания Honda, но японцы устанавливают камеры только с пассажирской стороны.

Водородный кроссовер также оснастят системой удержания в полосе, адаптивным круиз-контролем и автопарковщиком.

Продажи вседорожника, который можно полностью заправить водородом всего за пять минут, начнутся на некоторых рынках в начале 2018 года. В Hyundai отметили, что к 2025 году компания собирается представить 18 экологичных моделей.

На европейском рынке первый водородный кроссовер Hyundai – ix35 Fuel Cell – появился в 2013 году. Модель комплектовалась 136-сильным электрическим двигателем. Максимальный запас ее хода равняется 594 километрам. В 2016 году в Германии запустился каршеринговый сервис, в котором использовались только водородные кроссоверы Hyundai.