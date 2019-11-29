Hyundai установил рекорд дальности пробега для водородных машин

25 ноября Пиккар выехал с водородной заправочной станции FaHyence в городе Саргемин, Франция. На следующий день финишировал близ Музея авиации и космонавтики в парижском пригороде Ле-Бурже. «Этим достижением мы показали, что чистым технологиям больше не нужны экспериментальные прототипы для установления рекордов, — прокомментировал Пиккар. — Начинается новая эра высокой производительности, ориентированной на защиту окружающей среды».
За время путешествия к Пиккару присоединилось несколько известных людей. В пассажирском сиденье Nexо успели посидеть принц Монако Альберт II, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, великий герцог Люксембурга Анри и президент группы по исследованию перспектив использования водорода Мишель Делпон.
Тяговый электромотор Hyundai Nexo развивает 163 лошадиные силы и 394 Нм крутящего момента. В баллонах хранится 6,35 килограмма водорода. Источником тока служат и топливные элементы, и тяговая батарея. Паспортный запас хода по циклу WLTP — 666 километров. При этом заправка занимает всего пять минут.
Так как Nexo не выделяет никаких вредных веществ, то за время пробега удалось сэкономить 111,2 килограмма углекислого газа. Столько в среднем выбрасывает автомобиль такого же класса с обычным ДВС.