Hyundai установил рекорд дальности пробега для водородных машин

Тяговый электромотор Hyundai Nexo развивает 163 лошадиные силы и 394 Нм крутящего момента. В баллонах хранится 6,35 килограмма водорода. Источником тока служат и топливные элементы, и тяговая батарея. Паспортный запас хода по циклу WLTP — 666 километров. При этом заправка занимает всего пять минут.

Так как Nexo не выделяет никаких вредных веществ, то за время пробега удалось сэкономить 111,2 килограмма углекислого газа. Столько в среднем выбрасывает автомобиль такого же класса с обычным ДВС.