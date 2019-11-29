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17:03

Hyundai установил рекорд дальности пробега для водородных машин

Без дозаправки кроссовер Nexo проехал 778 километров

Алексей Носаченко
Швейцарский воздухоплаватель Бертран Пиккар установил рекорд по дальности пробега для водородных машин. За рулем серийного кроссовера Hyundai Nexo он без дозаправки проехал 778 километров. Остаточный запас хода после остановки составил 49 километров.

25 ноября Пиккар выехал с водородной заправочной станции FaHyence в городе Саргемин, Франция. На следующий день финишировал близ Музея авиации и космонавтики в парижском пригороде Ле-Бурже. «Этим достижением мы показали, что чистым технологиям больше не нужны экспериментальные прототипы для установления рекордов, — прокомментировал Пиккар. — Начинается новая эра высокой производительности, ориентированной на защиту окружающей среды».

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За время путешествия к Пиккару присоединилось несколько известных людей. В пассажирском сиденье Nexо успели посидеть принц Монако Альберт II, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, великий герцог Люксембурга Анри и президент группы по исследованию перспектив использования водорода Мишель Делпон.

Тяговый электромотор Hyundai Nexo развивает 163 лошадиные силы и 394 Нм крутящего момента. В баллонах хранится 6,35 килограмма водорода. Источником тока служат и топливные элементы, и тяговая батарея. Паспортный запас хода по циклу WLTP — 666 километров. При этом заправка занимает всего пять минут.

Так как Nexo не выделяет никаких вредных веществ, то за время пробега удалось сэкономить 111,2 килограмма углекислого газа. Столько в среднем выбрасывает автомобиль такого же класса с обычным ДВС.