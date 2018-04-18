Гоночный «Мерседес» Ники Лауды оценили в 230 тысяч евро

Немецкий дилер Jan B. Lühn, специализирующийся на эксклюзивных автомобилях, выставил на продажу седан Mercedes-Benz 190 E 2.3-16s, на котором Ники Лауда выступал в Гонке чемпионов весной 1984 года. Ориентировочная цена машины — 115-230 тысяч евро.

Гонку чемпионов провели в честь открытия новой, формульной, части трассы Нюрбургринг. Помимо Лауды, в ней принял участие Ален Прост, Кеке Росберг, Алан Джонс, Стирлинг Мосс, Джеймс Хант, Фил Хилл, Джек Брэбем и Айртон Сенна.

От обычной дорожной машины этот «Мерседес» отличается каркасом безопасности, перенастроенной подвеской, тормозами и ковшеобразными сиденьями. Под капотом седана установлен 2,3-литровый двигатель мощностью 185 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» E 2.3-16s способен разгоняться за 7,3 секунды. Максимальная скорость — 230 километров в час.

В оснащение «заряженной» серийной машины также вошел увеличенный топливный бак, дифференциал повышенного трения, подвеска с автоматической поддержкой дорожного просвета и более жесткими амортизаторами.

Летом 2016 года в Германии выставили на продажу универсал Mercedes-Benz E 55 AMG, ранее принадлежавший Михаэлю Шумахеру. За автомобиль с 5,5-литровой «восьмеркой» мощностью 354 лошадиные силы просили 119 тысяч 950 евро (9,1 миллиона рублей по текущему курсу).