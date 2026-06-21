Никогда не работают: американцы подали в суд на Ram из-за лишних передач в коробке

Истцы Виктор Гонсалес и Стюарт Глик представляют интересы владельцев ProMaster 2022 и 2023 годов. Формально на этих фургонах установлена новая 9-ступенчатая АКП, пришедшая на смену старому 6-ступенчатому «автомату». Физически все девять передач в коробке присутствуют — это не оспаривается.

Проблема в том, что восьмая и девятая передачи, по мнению истцов, практически недоступны в реальной эксплуатации. Фургон настолько медленный и тяжелый, что коробка просто не может добраться до высших ступеней. В итоге покупатели заплатили за технологичный 9-ступенчатый автомат, а по факту пользуются только семью передачами.

Концерн Stellantis рекламировал, что дополнительные высшие передачи снизят обороты двигателя на трассе и улучшат экономичность. Это математически верно, но только если эти передачи реально включаются. Истцы же утверждают, что компания знала или должна была знать о проблеме, но проигнорировала её и продолжила маркетинговое продвижение модели. Все ProMaster, независимо от габаритов, на американском рынке оснащаются 3,6-литровым бензиновым V6 Pentastar мощностью 280 л.с.

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