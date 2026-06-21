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Опубликовано 21 июня 2026, 08:13
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Никогда не работают: американцы подали в суд на Ram из-за лишних передач в коробке

В США подан иск против Ram из-за ненужных передач в коробке. В суд с претензиями к концерну Stellantis обратились американские владельцы фургонов Ram ProMaster. В своем коллективном иске они утверждают, что 9-ступенчатый автомат на их машинах работает как 7-ступенчатый — две высшие передачи просто никогда не включаются. Под именем Ram ProMaster за океаном продаются фургоны Fiat Ducato, итальянская марка входит в тот же автоконцерн.
Ram ProMaster
Ram ProMaster
© Stellantis
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Истцы Виктор Гонсалес и Стюарт Глик представляют интересы владельцев ProMaster 2022 и 2023 годов. Формально на этих фургонах установлена новая 9-ступенчатая АКП, пришедшая на смену старому 6-ступенчатому «автомату». Физически все девять передач в коробке присутствуют — это не оспаривается.

Проблема в том, что восьмая и девятая передачи, по мнению истцов, практически недоступны в реальной эксплуатации. Фургон настолько медленный и тяжелый, что коробка просто не может добраться до высших ступеней. В итоге покупатели заплатили за технологичный 9-ступенчатый автомат, а по факту пользуются только семью передачами.

Концерн Stellantis рекламировал, что дополнительные высшие передачи снизят обороты двигателя на трассе и улучшат экономичность. Это математически верно, но только если эти передачи реально включаются. Истцы же утверждают, что компания знала или должна была знать о проблеме, но проигнорировала её и продолжила маркетинговое продвижение модели. Все ProMaster, независимо от габаритов, на американском рынке оснащаются 3,6-литровым бензиновым V6 Pentastar мощностью 280 л.с.

Ранее на аукцион выставили Nissan GT-R за 65 млн рублей.

Источник:Jalopnik
Автор:Михаил Лобачёв
Тег:
#Ram
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