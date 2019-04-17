Конкурент Tesla построил электрическое багги с 305-миллиметровым клиренсом

Преодолевать бездорожье Nikola NZT помогает клиренс 305 миллиметров, внедорожные 35-дюймовые покрышки, полностью плоское днище, а также амортизаторы Fox 3.0 с внешним перепускным клапаном и ходом почти полметра. Помимо этого, багги может буксировать прицепы максимальной массой 1361 килограмм. В оснащение машины входят цифровая приборка на семь дюймов, мультимедийка с 13-дюймовым вертикальным дисплеем, аудиосистема Закрытая версия NZT комплектуется электроприводом стекол и климатической установкой.

Производство Nikola NZT начнется в 2021 году. Начальная цена — 80 тысяч долларов. Nikola Motors также работает над аналогичным внедорожником для нужд армии.