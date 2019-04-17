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17:50

Конкурент Tesla построил электрическое багги с 305-миллиметровым клиренсом

Стартап Nikola Motors представил внедорожник NZT

Производитель электрических тягачей Nikola Motors представил внедорожное багги NZT. Новинка оборудована четырьмя электромоторами, способна разгоняться до «сотни» за четыре секунды и проезжать без подзарядки 240 километров.
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Аббревиатура NZT расшифровывается, как net zero toll и намекает на нулевой уровень выбросов. Багги оснащено четырьмя отдельными электромоторами, по одному на каждое колесо, суммарная мощность которых составляет 598 лошадиных сил и 1051 Нм крутящего момента. Каждая пара вместе с инвертором и одноступенчатым редуктором объединена в узел e-axle, который защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, то есть полностью герметичен.

Питаются электромоторы от блока батарей емкостью 125 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке — чуть больше 240 километров. Наполнить аккумуляторы от бытовой розетки можно за 15 часов, а от скоростного терминала постоянного тока — за два часа.

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Преодолевать бездорожье Nikola NZT помогает клиренс 305 миллиметров, внедорожные 35-дюймовые покрышки, полностью плоское днище, а также амортизаторы Fox 3.0 с внешним перепускным клапаном и ходом почти полметра. Помимо этого, багги может буксировать прицепы максимальной массой 1361 килограмм. В оснащение машины входят цифровая приборка на семь дюймов, мультимедийка с 13-дюймовым вертикальным дисплеем, аудиосистема Закрытая версия NZT комплектуется электроприводом стекол и климатической установкой.

Производство Nikola NZT начнется в 2021 году. Начальная цена — 80 тысяч долларов. Nikola Motors также работает над аналогичным внедорожником для нужд армии.

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